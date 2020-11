L’eCommerce e la logistica tra nuove sfide e opportunità di lavoro

Con le abitudini dei consumatori, cambiano anche le modalità di gestione e distribuzione dei prodotti, dando spazio a nuove opportunità di lavoro.

Dai viaggi allo svago, fino alle uscite per andare al ristorante o a fare la spesa, la pandemia di coronavirus ha completamente stravolto le abitudini e i comportamenti dei cittadini dell’intero pianeta.

Gli effetti del lockdown sono stati evidenziati in un recente studio condotto dall’Osservatorio eCommerce B2C della School of management del Politecnico di Milano in collaborazione con Netcomm.

Come conseguenza della chiusura di molti negozi fisici e dell’introduzione da parte dei governi di misure restrittive volte a limitare la diffusione dei contagi, c’è stato un vero e proprio boom di acquisti online. Se da un lato la vendita di servizi tramite il web sta affrontando una crisi senza precedenti (-47%) rispetto ai ricavi dello scorso anno, dall’altro nel 2020 il valore dell’acquisto di prodotti tramite il canale dell’eCommerce è cresciuto di 5,5 miliardi di euro.

L’aumento considerevole e inaspettato delle vendite online ha avuto importanti ripercussioni anche in altri settori della filiera. Tra questi, spicca quello della logistica, strettamente legato e interconnesso al commercio elettronico.

I retailer che vogliono operare e mantenersi competitivi tramite i canali digitali si trovano a dover affrontare nuove sfide, connesse alla gestione, allo smistamento, alla spedizione e alla consegna delle merci. Per far fronte a queste esigenze, le imprese hanno la necessità di ampliare il proprio organico.

Chi è alla ricerca di un’occupazione in questa particolare area di business e desidera entrare in contatto con le aziende intenzionate ad assumere, può trovare un valido aiuto su Magazzinieri.it.

Il portale creato da Jobtech, la prima agenzia di collocamento interamente a trazione digitale, si avvale di selezionatori qualificati e offre un database di annunci con offerte di lavoro per magazziniere, mulettista, operatore di carico e scarico merci, runner e tutte le altre figure del settore.

Fungendo da tramite tra la domanda e l’offerta, la piattaforma connette con facilità, rapidità ed efficienza chi è in cerca di un lavoro con chi è in cerca di personale. Un ampliamento adeguato delle risorse umane attive nel campo della logistica può essere la chiave per il successo e la crescita di un’azienda di eCommerce.

Per questo motivo, è molto importante ricorrere al supporto di recruiter specializzati nel settore di riferimento, specialmente in un momento storico particolarmente sfidante e cruciale come quello attuale.