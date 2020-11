L’effetto Covid sulle assicurazioni auto, calo dei prezzi del 5%

A cavallo tra i mesi di gennaio ed agosto 2020, i prezzi medi delle assicurazioni auto hanno subito un calo in Italia oltre il 5%. Lo ha comunicato Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, secondo la quale tale tendenza è dipesa dalla volontà delle assicurazioni di agevolare i loro clienti, che non hanno usato il veicolo durante il lockdown.

Nel periodo forzato di blocco stradale molti automobilisti non hanno potuto circolare, condizione che ha ridotto sensibilmente l’indice di sinistrosità.

Le assicurazioni hanno quindi dovuto adeguarsi alla mutata condizione, riducendo in modo tangibile i premi assicurativi.

Con la fine del lockdown, durante i mesi estivi, si è tornati ad una graduale normalità ed infatti i prezzi si sono stabilizzati, risultando piuttosto vicini a quelli dello stesso periodo del 2019.

Questo rappresenta comunque un buon momento per sottoscrivere o rinnovare una polizza auto, poiché i prezzi sono mediamente piuttosto accessibili.

Per ottenere un ulteriore risparmio è consigliabile rivolgersi ad un agenzia solida ed affidabile, come Prima Assicurazioni, sempre al fianco dei guidatori e pronto ad offrire un ventaglio di opzioni e garanzie accessorie molto interessanti.

L’assicurazione ha saputo differenziarsi dai competitor grazie ad un’assistenza clienti dedicata estremamente efficiente, coadiuvata da innovative tecnologie per fornire il massimo supporto in ogni condizione.

I clienti possono richiedere l’assistenza di uno staff preparato e qualificato, in caso di consulenza o incidente stradale. Il sito di Prima.it è molto fluido e garantisce una navigazione intuitiva e veloce, grazie ad un’interfaccia intuitiva, dove trovare facilmente una risposta alle proprie domande.

Ogni cliente può plasmare la polizza secondo le proprie abitudini al volante, inserendo le garanzie più indicate al suo stile di guida, per una copertura assicurativa completa a 360°.

Altro importante plus del gruppo è l’app, scaricabile dal sito, che consente di visualizzare i documenti importanti, richiedere assistenza in caso di incidente o veicolo in panne e gestire rapidamente rinnovi, sospensioni e pagamenti.

Ritornando al mondo assicurativo, l’avvento del Covid-19 paradossalmente può rappresentare

un’opportunità per cambiare e migliorare l’intero settore.

L’Ania chiede infatti di abbattere quei paletti burocratici nell’impianto normativo, che determinano costi maggiori per le assicurazioni e di conseguenza per i guidatori.

Altro punto chiave su cui si è soffermata l’Ania è la minore tassazione, che al contrario genererebbe spese più sostenibili per le assicurazioni e premi più accessibili per gli utenti.

Anche Daniele Franco, presidente dell’Ivass, chiede una maggiore flessibilità, affinché i rischi collegati agli effetti economici del Coronavirus abbiano un impatto meno violento sul mondo assicurativo.

Questi scenari limiterebbero il rischio di truffe assicurative e premierebbero gli autisti virtuosi attenti al volante, generando un indotto positivo in tutto il settore.