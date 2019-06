Levico Terme: una vacanza all’insegna del benessere

La vita frenetica con cui si deve fare i conti tutti i giorni porta ad accumulare tensioni e stress, che, se non contrastati al meglio, possono degenerare, causando malessere. Per questa ragione, soprattutto quando arriva la bella stagione, concedersi un po’ di relax è d’obbligo, al fine di ricaricarsi al meglio. Ma qual è la meta di viaggio ideale per prendersi cura di mente e corpo?

Sicuramente, Levico Terme, un piccolo gioiello del Trentino Alto Adige, che consente l’accesso ai suggestivi borghi della Valsugana.

Qui, infatti, ci sono tutte le premesse per vivere un’esperienza unica e rinvigorente. Raggiungere questo piccolo angolo di paradiso italiano è facile. Tuttavia, per garantirsi un soggiorno perfetto, è fondamentale individuare un buon hotel a Levico Terme in cui pernottare.

Le strutture disponibili sono tante, ma è necessario selezionare quella che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Per un massimo benessere è importante essere circondati dalla natura, poter disporre di una camera dotata di tutti i comfort e di un ristorante in grado di allietare il palato, nonché godere di una posizione privilegiata, così da poter raggiungere le principali attrattive in maniera rapida, prevalentemente a piedi.

Del resto, gli spostamenti sono uno degli aspetti che più affaticano e stressano in una vacanza. Pertanto è necessario che siano poco impegnativi.

Terme di Levico: per concedersi un momento di puro relax

Levico Terme è una località rinomata soprattutto per gli stabilimenti termali, che sfruttano le incredibili proprietà terapeutiche dell’Acqua Forte che sgorga dalle montagne del Lagorai, a circa 1.500 metri di altezza. Gli elementi chimici che la costituiscono permettono di contrastare stress ed ansia.

Del resto, prima di giungere alla fonte l’acqua viene arricchita da importanti minerali, che consentono di curare malattie della pelle, nonché patologie che colpiscono l’apparato respiratorio e muscolo-scheletrico. I trattamenti effettuati sono numerosi: balneoterapia, fanghi, docce ed idromassaggi termali.

Del resto, l’acqua contiene arsenico, rame, manganese, ferro, calcio, magnesio e tanto altro.

Si tratta di elementi che hanno una forte azione antibatterica ed antinfiammatoria, che può apportare non pochi benefici all’organismo. Per chi vuole concedersi un po’ di relax, ideale è il Thermal and Beauty Center, una sorta di centro benessere, dove è possibile effettuare scrup, peeling ed altri trattamenti di estetica tradizionali, ma in uno scenario da favola.

Tante attività per intrattenersi al meglio

Oltre alle terme, che sono rinomate in tutto il mondo, in questa suggestiva località del Trentino, che fa capolino nell’Altopiano di Vezzena, le possibilità per rilassarsi e rigenerarsi sono davvero tante. Prima di tutto è possibile approfittare della presenza del lago di Levico, uno specchio d’acqua silenzioso e pacifico, in cui è possibile nuotare, andare con la canoa o il kayak, prendere il sole e giocare a beach volley.

A rendere tutto più magico è la vegetazione, che in questa zona cresce copiosa e può essere ammirata da vicino, effettuando interessanti passeggiate o escursioni.

Del resto, camminare in mezzo alla natura è il modo migliore per allontanare le preoccupazioni e per garantire benessere a mente e corpo. Non bisogna dimenticare, poi, il Parco delle Terme, di derivazione asburgica, in cui è possibile contemplare oltre 125 specie erbacee, anche esotiche. Qui si tengono anche importanti manifestazioni ed eventi, che hanno come tema la natura.