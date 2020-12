Lo shopping diventa “smart” al Palmanova Village

FVG – Lo shopping non si ferma e diventa “smart” al Palmanova Village. Essere zona arancione purtroppo penalizza tutti gli attori del commercio in Friuli Venezia Giulia, sia di piccole che grandi dimensioni: per questo il centro dello shopping di Aiello reinventa il rapporto con i propri clienti che possono contattare direttamente i singoli store attraverso diverse modalità e fare acquisti che arrivano comodamente a casa.

Attraverso Whatsapp, telefono o email è possibile comunicare con il negozio preferito per ricevere le foto degli ultimi arrivi, le informazioni sui prodotti, i prezzi, consultare i cataloghi ma anche avere preziosi consigli di acquisto per sé o per fare il regalo di Natale perfetto organizzando un appuntamento virtuale con gli addetti alle vendite.

“In questo momento di innegabile difficoltà per i negozi – spiega il direttore generale Domenico Casagrande – è per noi fondamentale mantenere vivo il legame con i clienti che non riescono a raggiungerci. Lo shopping così diventa a distanza, ma garantisce il contatto diretto, reale e sempre personalizzato con le persone in base alle esigenze di ognuno.”

Sul sito palmanovavillage.it, è possibile consultare l’elenco di tutti i marchi che hanno aderito all’iniziativa, tra i quali spiccano Alberta Ferretti – Moschino, Caleffi, Iceberg – PaoloPecora – Siviglia, Ixos e Piquadro – The Bridge, e tutte le modalità di contatto messe a disposizione per i clienti.