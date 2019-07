Longarone, torna il 6 luglio il tradizionale “Gelato in Festa”

LONGARONE – Torna immancabile con la prima domenica di luglio l’undicesima edizione de “Il Gelato in Festa”, l’ormai tradizionale manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Longarone, a testimonianza di come questo Comune rappresenti davvero “la città del gelato”.

E nel segno della crescita ha voluta fare le cose veramente in grande, facendone ancor più l’evento principale dell’estate longaronese e promuovendo ancor più il gelato artigianale, prodotto tipico di queste Terre dei Gelatieri zoldani e cadorini: presenti i Maestri per le dimostrazioni con i macchinari antichi e la straordinaria magia della miscela eutettica di sale e ghiaccio.

Longarone è pronta quindi a diventare, con questo evento che si svolge lungo le vie e le piazze della città, una vera e propria gelateria a cielo aperto, con vari laboratori di produzione del dolce freddo e numerosi punti di distribuzione, anche per chi soffre di intolleranze con un punto interamente dedicato al gelato senza glutine. E per i curiosi che vogliono saperne di più, ci sarà l’esposizione di una mostra itinerante che racconterà la storia della gelateria e della MIG – la Mostra Internazionale del Gelato Artigianale che proprio qui vide la sua nascita nel lontano 1959.

Si raddoppia inoltre in questa imperdibile edizione de “Il Gelato in Festa”, con un ricco programma anche sabato 6 luglio, dedicato al gelato gastronomico e non solo, dove a partire dalle 19.30 nel Centro Culturale, completamente riorganizzato per l’occasione, si terrà una eccezionale sessione di show cooking con Marco Valletta, il noto chef di Casa Alice, che ci farà scoprire le buone pratiche nella realizzazione di fantastiche ricette, con i migliori suggerimenti in merito a tecniche e procedure, per trasformarle in idee gastronomiche uniche.

Mentre domenica 7 luglio, a partire dalle ore 10.00, oltre alla degustazione dei gusti proposti dalle quattordici gelaterie che hanno aderito da subito all’iniziativa e che rappresentano i veri protagonisti della manifestazione, Longarone sarà animata da un susseguirsi di iniziative, con la presenza del Maestro intagliatore, Matteo Zanette, con la scuola per intaglio su frutta a partecipazione libera, e per tutto il giorno laboratori ludico-ricreativi per bimbi con il Gruppo Artisti Longaronesi, animazione e intrattenimento con artisti di strada, la decorazione dell’intera facciata di un palazzo con un disegno, a tema gelato naturalmente, realizzato dalla scuola secondaria, e visto il grande successo degli ultimi anni, un mercatino artigianale, un’esposizione hobbistica e un mercatino di prodotti bio e a km0.

Inoltre i visitatori, con i ticket degustazione di domenica, non solo riceveranno un ulteriore buono di degustazione presso una delle gelaterie partecipanti, ma sosterranno con parte del ricavato il Fondo Welfare della Provincia di Belluno per aiutare le popolazioni colpite da “Vaia”.

Tel. 0437.770119 – info@prolocolongarone.it – www.prolocolongarone.it

LE GELATERIE BELLUNESI OSPITATE – Longarone: Gelateria PERIN, Gelateria GELATO 2.0. Ponte nelle Alpi: GELATIAMO, DOLOMI’, DANTE. Valle di Cadore: Gelateria PIA. Santa Giustina: Gelateria VOGLIA DI GELATO. Mas di Sedico: Gelateria IGLOO. Puos d’Alpago: PAUSA GELATO. Trichiana: GELATRI’. Limana: Gelateria DA FIORINDO. Feltre: Gelateria GIMMY. Belluno: LA SORBETTIERA. SPECIAL GUEST – Caorle: LA CASA DEL GELATO.

La manifestazione è sostenuta da: Confcommercio – Belluno, Longarone Fiere Dolomiti – Expo Dolomiti, Lattebusche, Toschi.