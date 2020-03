Maltempo, allerta “gialla” Fvg per vento molto forte

FVG – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, 26 marzo.

Nella giornata di giovedì 26 marzo soffierà Bora sostenuta in pianura e sulla zona montana, con qualche rinforzo in quota specie sulle Giulie, da forte a molto forte sulla costa con raffiche anche oltre i 120 km orari sulla zona di Trieste.

Bora sostenuta soffierà anche in pianura e su tutta la zona montana. La Protezione civile raccomanda massima vigilanza sul territorio e l’attivazione, da parte dei Comuni e di tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile, di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti.