Materassi, guida all’acquisto

Come scegliere il materasso più giusto per dormire e riposare correttamente: una necessità che riguarda tantissimi consumatori alle prese con l’acquisto di un materasso nuovo. Oggi la scelta può essere più complessa visto che ce ne stanno di tanti tipi, adatti ad ogni esigenza.

Qualcuno può avere necessità di un materasso duro, qualcun altro invece per conformazione fisica potrebbe trovarsi meglio su un materasso morbido: a ciascuno il suo quindi partendo dai tanti modelli presenti oggi sul mercato tra i quali scegliere. Come ci si deve orientare in questa scelta? Vediamo i parametri da tenere in considerazione quando si acquista un nuovo materasso.

Duro o morbido? Come scegliere un materasso

Il primo elemento da valutare è legato alla consistenza del materasso: come si diceva, può essere più o meno duro a seconda delle abitudini oltre che delle caratteristiche fisiche di ciascuno. Attenzione in fase di scelta, perché un materasso troppo duro può rivelarsi controproducente in quanto andrà a sollecitare in modo eccessivo le articolazioni.

Stessa cosa dicasi per un materasso troppo morbido, sul quale il corpo potrebbe sprofondare portando ad una curvatura scorretta ed innaturale del corpo. Il giusto equilibrio potrebbe stare nel mezzo, ferme restando le singole esigenze di ciascuno. Il consiglio è quello di optare sempre per un materasso ergonomico, ovvero a misura d’uomo e adattabile a chi ci dorme. Ma i materassi non sono solo quelli per il letto: anche i divani ne hanno e anche in questo caso la scelta deve essere il più possibile oculata.

Materassi per divani e divani letto

Anche sui divani si trascorre gran parte delle giornate: a maggior ragione poi se si parla di divani letto, che rivestono come evidente una duplice funzione. Quando si sceglie il materasso per divano letto si deve quindi tenere a mente questa esigenza.

Un divano letto è spesso utilizzato per gli ospiti: è bene che questi dormano in condizioni di comfort, motivo per il quale anche i materassi per un divano letto dovrebbero essere il più possibile di qualità. Stesso discorso poi per chi abita in un monolocale e quindi non può acquistare un letto vero e proprio: in quel caso la soluzione divano letto diventa obbligatoria.

Anche per i divani letto le opzioni di materassi sono le medesime: si parla di modelli a molla, tradizionali e noti da tempo; di materassi in poliuretano, un po’ più performanti e costosi; di materassi in schiuma.

Da segnalare che, nel caso di divani letto, è necessario ricordare che si sta parlando di un materasso pieghevole. Una scelta obbligata che deve andare ad orientare anche l’acquisto del materasso, puntando sul giusto materiale affinchè non si rovini quando viene piegato dentro alla struttura del divano.