Migranti: Lamorgese, intensificati controlli in Fvg

TRIESTE – “Già da stasera porremo in essere iniziative per quanto riguarda i controlli”, anche per “intercettare organizzazioni criminali”. “Vediamo come andranno”.

Oltre a controlli sulle autostrade, “verranno fatti dei blocchi anche sulle strade 54 e 56 e stamattina venendo qui mi hanno fatto vedere dove verranno fermati i mezzi per verifiche più accurate”.

Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine di un incontro in Prefettura a Trieste, parlando dell’arrivo di migranti in Friuli Venezia Giulia attraverso la rotta balcanica.

“Penso che la chiusura dei valichi minori, che sarebbero 21, – ha osservato – possa essere affrontata all’esito di tutte queste attività che stiamo ponendo in essere”. Per adesso avviamo “un’attività intensificata sui valichi minori da stasera. Ne parleremo all’esito” dei riscontri, “se saranno positivi come auspichiamo”.

Foto: Ansa