Misure anti Covid, tanti servizi nei Postamat Fvg

FVG – Poste Italiane, in ottemperanza ai provvedimenti in materia di contenimento del virus e di distanziamento interpersonale per la tutela della salute dei cittadini, ricorda l’opportunità di utilizzare i numerosi servizi offerti dalla rete dei 176 ATM Postamat distribuiti sull’intero territorio regionale.

Gli ATM Postamat sono installati sia nel capoluogo che in molti comuni della regione, anche nei piccoli e piccolissimi centri e rappresentano un ulteriore canale di accesso ai servizi, che si affianca alla rete fisica dei 331 uffici postali e a quella online tramite APP e dal sito www.poste.it, garantendo la presenza capillare di Poste Italiane anche in località dove non è presente un ufficio postale.

Nei 4 capoluoghi di provincia del Friuli Venezia Giulia sono attivi ATM Postamat presso i seguenti uffici postali che consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti:

Pordenone: A Pordenone città sono attivi ATM Postamat presso i seguenti uffici postali: Pordenone Santa Caterina, via Santa Caterina (2); Pordenone 1, via Baracca; Pordenone 2, Piazzale San Lorenzo; Pordenone 3, via Meduna; Pordenone 4, via Montereale; Pordenone 5, via Candiani. L’Azienda ricorda che in provincia di Pordenone gli ATM Postamat sono disponibili a Anduins, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Castions di Zoppola, Cecchini, Chions, Claut, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Ghirano, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni di Polcenigo, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Tiezzo, Travesio, Zoppola, Cordenons via San Pietro.

Udine: A Udine città sono attivi ATM Postamat presso i seguenti uffici postali: Udine Centro, Via Vittorio Veneto; Udine 1, via Roma; Udine 2, via del Freddo; Udine 3, via San Daniele; Udine 4, via Forni di Sotto; Udine 5, via Bersaglio; Udine 6, via Pozzuolo; Udine 7, via Volturno; Udine 8, via Tricesimo; Udine 10, Piazzale del But; Udine 11, viale Forze Armate. L’Azienda ricorda che in provincia di Udine gli ATM Postamat sono disponibili a Amaro, Artegna, Attimis, Buja, ,Buttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Codroipo, Faedis, Fagagna, Feletto Umberto, Forgaria del Friuli, Forni di Sopra, Gemona del Friuli, Gemona del Friuli via Roma, Gonars, Latisana, Lauco, Majano, Martignacco, Mediis, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Basiliano, Paularo, Pontebba, Povoletto, Pulfero, Ragogna, Remanzacco, Resiutta, Risano, Rivignano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Sedegliano, Tarcento, Tolmezzo, Tricesimo, Venzone, Villa Santina, Zuglio, Arta Terme, Manzano, Verzegnis, Premariacco, Treppo Carnico, Cercivento, Lignano Sabbiadoro, Savogna, Terenzano, Cussignacco, Pasian di Prato, Taipana, Vergnacco, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Tarvisio città, Visco, Bordano, Campoformido, Lignano Pineta, Pertegada, Sappada.

Trieste: A Trieste città sono attivi ATM Postamat presso i seguenti uffici postali: Trieste Centro, Piazza Vittorio Veneto (2); Trieste 3, Piazza Verdi; Trieste 5, Via Bramante; Trieste 6, via Pascoli; Trieste 7, via Marconi; Trieste 11, via Giulio Cesare; Villa Opicina, Monrupino; Trieste 14, via Sanzio; Trieste 9, via Moreri; Trieste 10, via D’Alviano, Trieste 12, via Colombo, Trieste 4, via Settefontane; Trieste 16 via Mauroner, Trieste 17, via Caboto; Trieste 2, via Combi; Trieste 18, Strada Vecchia dell’Istria; Trieste 19, Piazza XXV Aprile; Trieste 21, via Santa Caterina. L’Azienda ricorda che in provincia di Trieste gli ATM Postamat sono disponibili a Monrupino, San Dorligo della Valle, Muggia, Aurisina.

Gorizia: A Gorizia città sono attivi ATM Postamat presso i seguenti uffici postali: Gorizia Verdi, Corso Verdi; Gorizia 2, via Rossini; Gorizia 3, via Garzarolli; Gorizia 4, via Brigata Pavia. L’Azienda ricorda che in provincia di Gorizia gli ATM Postamat sono disponibili a Cormons (2), Gradisca d’Isonzo, Grado, Lucinico, Mariano del Friuli, Monfalcone via Parini, Monfalcone via Cosulich, Monfalcone via Valentinis, Pieris, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Lorenzo Isontino, Staranzano, Villesse, Turriaco, Sacrario Redipuglia, Grado Città Giardino.

I nuovi ATM Postamat di ultima generazione sono disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 e possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Per conoscere l’ATM Postamat più vicino è possibile consultare il sito di Poste Italiane all’indirizzo www.poste.it o tramite l’APP Ufficio Postale.

Gli ATM Postamat sono inoltre disponibili per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart. I pensionati che hanno richiesto l’accredito della pensione sul Libretto Postale possono infatti prelevare presso gli ATM Postamat della provincia fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese. Infine nelle due ore successive al prelievo sono coperti da un’assicurazione gratuita fino ad un massimo annuo di 700 euro in caso di furto di contante. Gli sportelli ATM Postamat sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.