Molino Rosenkranz, dal 19 settembre riparte “Fila a teatro”

FVG – Gli ingranaggi di Molino Rosenkranz non hanno sosta e continuano a macinare idee ed esperienze per farne spettacoli e, con essi, riflessioni ed emozioni da vivere in prima persona, in presenza, a teatro e in luoghi non convenzionali. Si è appena concluso con successo il festival “Sulla Nuda Pelle” e ora è il momento della 6^ edizione della rassegna FILA A TEATRO con partenza il 19 settembre e arrivo il 29 febbraio 2021.

Pur mantenendo i suoi connotati caratterizzanti (itinerante, mai scontata nelle scelte degli spettacoli e delle compagnie, diversificata nei generi teatrali e nei target di riferimento, capace di coinvolgere il territorio, attenta e inclusiva anche nel mantenere contenuti i costi di ingresso…), FILA A TEATRO non manca di novità, sorprese e proposte curiose.

Itinerante fin dall’apertura, sviluppando il tema indicato dalla Regione, ossia la fine del Patriarcato di Aquileia e la dominazione veneziana. Argomento che Molino Rosenkranz affronta ripercorrendo le vite di due personaggi illustri come di Antonio Panciera di Zoppola e Guarnerio D’Artegna, restituendole nello spettacolo “Il lume nella tempesta”. Ad ospitare questo lavoro inedito sono location particolari e insolite che incrementano suggestione e interesse.

A qualificare il programma, con 19 appuntamenti e tra questi prime regionali e nazionali, anche il Teatro per l’infanzia, così prezioso e unico nella sua funzione pedagogica, nella sua capacità di educare, attraverso il sentire, lo scoprire e l’immaginare. Novità di questa edizione due appuntamenti dedicati ai piccolissimi, con spettacoli che utilizzano modalità narrative adatte a loro e promuovono la vicinanza fisica tra attori e piccoli spettatori. L’infanzia, la gioventù, la famiglia sono destinatari di riferimento importanti per questa rassegna che propone spettacoli che parlano di poesia, di ambiente, di empatia, di gentilezza.. e anche laboratori, letture e visite dando continuità alle tematiche toccate negli spettacoli. E’ il caso del mosaico, che ci riporta ad Aquileia e Venezia, della visita guidata alla Scuola Mosaicisti del Friuli, dei racconti sul Castello di Zoppola.

Questa edizione, inoltre, recupera lo spettacolo “Annibale. Memorie di un elefante” che era stato programmato nella scorsa edizione, ma che a causa del Covid è stato annullato. Un’altra prima regionale, una compagnia di prestigio, un racconto bellissimo e divertente al cui successo ha contribuito anche Molino Rosenkranz realizzando nel proprio laboratorio artigianale creativo l’elefante a grandezza naturale.

Anche quest’anno Fila a Teatro vede la presenza di un partner internazionale con la compagnia slovena Desni žepek che porta in scena un racconto famosissimo narrato attraverso la forza del gesto e degli oggetti di scena creati con materiali riciclati.

Nella geografia dei Teatri che tradizionalmente ospitano la rassegna (Zoppola, Valvasone Arzene, Maniago) si aggiunge quest’anno Casarsa della Delizia. Una collaborazione che si allarga applicando le prospettive di crescita e di sviluppo anche in momenti delicati e complessi come questo che stiamo vivendo: il teatro, per sua natura, ha bisogno di presenza, di condivisione e di emozione. Il ricco programma messo a punto farà in modo che questo rapporto si rinnovi pur nel rispetto delle normative anticontagio e quindi posti limitati, distanze di sicurezza, dispositivi di protezione e necessarie prenotazioni.

Fila a Teatro si svolge con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, con il partenariato dei Comuni di Maniago, Ragogna, Zoppola, dell’Associazione Acqualta Teatro, del Teatro Ragazzi G. Calendoli, del Kulturno Umetniško društvo Desni žepek, con il patrocinio dei Comuni di Casarsa Della Delizia, Cordovado, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Valvasone Arzene, della Civica Biblioteca Guarneriana e della Scuola Mosaicisti del Friuli e con il contributo della Friulovest Banca.

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 ore 16.30

CASARSA Teatro Comunale Pasolini

VIAVAI

GAMBEINSPALLA TEATRO (Emilia Romagna)

Di Eros Goni

Con Eros Goni e Valentina Franchino

Macchina scenica di Eros Goni

BOLLE DI SAPONE E OGGETTI VOLANTI

SI DEBUTTA SABATO 19 SETTEMBRE 2020 ore 20.30 a ZOPPOLA in piazza Vittorio Emanuele con:

IL LUME NELLA TEMPESTA

Immagini dalla vita di Antonio Panciera, patriarca di Aquileia

Drammaturgia di Ferruccio Merisi

Regia di Roberto Pagura

Con Claudio Mariotti, Roberto Pagura, Giovanni Fabro

Musiche eseguite all’organo da Gabriele Martin

Mosaico Testina ideale copia tratta dai mosaici di Aquileia (particolare)

II sec a.C. realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli.

Repliche de “Il lume nella tempesta”:

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 ore 18.00

VALVASONE ARZENE Duomo di Valvasone

via Martiri della Libertà, 80

SABATO 26 SETTEMBRE 2020 ore 17.30

SPILIMBERGO Cortile di Palazzo di Sopra, piazzetta Giambattista Tiepolo, 1 (in caso di pioggia Teatro Miotto)

In questa tappa, prima dello spettacolo, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, c’è la possibilità di partecipare alla VISITA GUIDATA ALLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI con particolare riferimento ai mosaici della Basilica di Aquileia e della Basilica di San Marco a Venezia, a cura del Dott. Gian Piero Brovedani, Direttore della Scuola.

La visita è gratuita su prenotazione obbligatoria per massimo 25 partecipanti.

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 ore 17.00

CORDOVADO Duomo Antico di Sant’Andrea

piazza Duomo

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE 2020 ore 20.45

SAN DANIELE DEL FRIULI Chiesa di Sant’Antonio Abate

via G. Garibaldi, 28

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 ore 17.00

RAGOGNA Castello di San Pietro di Ragogna

via Castello, 1

Ingresso intero: € 10,00

Ingresso ridotto: € 8,00 (studenti, residenti, over 65)

Ingresso gratuito (bambini fino ai 12 anni)

Posti limitati, prenotazione raccomandata

Possibilità di prenotare tramite mail, al telefono whatsapp ai numeri indicati in orario lavorativo.

Associazione Culturale Molino Rosenkranz

Mail mr@molinorosenkranz.it

Ufficio 0434 574459 – Cellulare e whatsapp 377 0985538

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 ore 16.30

MANIAGO Teatro Comunale Verdi

HENRY E IL PAESE DI NOIAVIA

COMPAGNIA FILODIRAME (Lombardia)

Di e con Marco Pedrazzetti, Mario Pontoglio e Martina Pilenga

Musiche originali e ambienti sonori dal vivo di Mario Pontoglio

Coreografie di Martina Pilenga

Consulenza artistica e scenografie di Flavio Pezzotti.

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 ore 16.30

CASARSA Teatro Comunale Pasolini

VIAVAI

GAMBEINSPALLA TEATRO (Emilia Romagna)

Di Eros Goni

Con Eros Goni e Valentina Franchino

Macchina scenica di Eros Goni

BOLLE DI SAPONE E OGGETTI VOLANTI

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 ore 16.30

ZOPPOLA Teatro Comunale

L’ELEFANTE DELICATO

CARICHI SOSPESI E TEATRO DELLE CORRENTI (Veneto)

Con Renzo Pagliaroto e Marco Tizianel

Voci off Marco Caldiron, Marta De Santis, Amir Gharaba

Costumi e scene Roberta Bianchini – Foto Marta De Santis

Regia Marco Caldiron

TEATRO DI FIGURA, CLOWNERIE, PANTOMINA

SABATO 14 NOVEMBRE 2020 ore 17.30

MANIAGO Teatro Comunale Verdi

ANNIBALE MEMORIE DI UN ELEFANTE

TEATRO GIOCO VITA (Emilia Romagna)

Progetto, drammaturgia e regia Nicola Cavallari

Con Giorgio Branca, Nicola Cavallari, Tommaso Pusant Pagliarini

Musiche Francesco Brianzi

Elefante Surus realizzato da Roberto Pagura,

Costumi Sonia Marianni,

Luci Alessandro Gelmini

Assistente alla regia Maddalena Maj

Attrezzeria Gianfranco Gallo

Cartina topografica e copricapi di Maria Elena De Villaris

Macchinista Davide Giacobbi

COMMEDIA DELL’ARTE, CLOWNERIE, GIOCOLERIA

NOVITA’ RASSEGNA PICCOLISSIMI – età consigliata: dai 2 anni

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 ore 16.00 E 17.30

ZOPPOLA Teatro Comunale

AMICA APE

ACQUALTA TEATRO (Veneto)

Di e con Maria Elena De Villaris

TEATRO DI FIGURA

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 ore 16.30

CASARSA Teatro Comunale Pasolini

DRAGO BODO E LA PAURA DI CONIGLIO

MOLINO ROSENKRANZ (Friuli)

Liberamente ispirato a “Dormi tranquillo piccolo coniglio” di Stefan Gemmel, Edizione Bohem Press

Regia, scenografia, pupazzi Roberto Pagura

Con Roberto Pagura

Selezione musiche Annalisa Chivilò

TEATRO DI FIGURA E NARRAZIONE

DOMENICA 17 GENNAIO 2021 ore 16.30

MANIAGO Teatro Comunale Verdi

PINOCCHIO

LA BOTTEGA TEATRALE (Piemonte)

Da uno studio su Pinocchio dell’attore italiano Carmelo Bene

Testo e Regia Giuseppe Cardascio

Con Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro

Scenografie Davide Inneo

Pupazzi Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro e Maria Teresa Alessi,

Musiche Andrea Casamento

TEATRO DI ATTORE E FIGURA

DOMENICA 24 GENNAIO 2021 ore 16.30

ZOPPOLA Teatro Comunale

LA LUMACA LUCILLA

ACQUALTA TEATRO (Veneto)

Di e con Gianfranco Gallo

Regia di Roberto Pagura

Costumi e accessori Maria Elena De Villaris

GIOCOLERIA TEATRALE

NOVITA’ RASSEGNA PICCOLISSIMI – età consigliata: dai 2 anni

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 ore 16.30

ZOPPOLA Teatro Comunale

GIRA GIRA DANZA LA VITA

DÉJÀ DONNÉ, TEATRIMPERFETTI MARIA ELLERO (Umbria)

Da un’idea di Maria Ellero e Virginia Spallarossa

Coreografie Virginia Spallarossa e Maria Ellero

Regia Maria Ellero

Con Priscilla Pizziol

Musiche originali Sergio Altamura,

Costumi e oggetti di scena Mirella Salvischiani

DANZA

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 ore 16.30

MANIAGO Teatro Comunale Verdi

LA SIRENETTA

UMETNIŠKO DRUŠTVO DESNI ŽEPEK Slovenia

Drammaturgia e Regia Boštjan Štorman

Con Lucija Ćirović e Boštjan Štorman

TEATRO DI FIGURA

Posti limitati, prenotazione raccomandata

TEATRO PASOLINI DI CASARSA

Via Piave, 16

ingresso intero: € 5,00

ingresso ridotto: € 4,00 (famiglie di 4 persone)

Ingresso gratuito (bambini fino ai 3 anni)

TEATRO VERDI DI MANIAGO

Via Umberto 1, 57

ingresso intero: € 5,00

ingresso ridotto: € 4,00 (famiglie di 4 persone)

Ingresso gratuito (bambini fino ai 3 anni)

Abbonamento 4 spettacoli € 16,00

TEATRO COMUNALE DI ZOPPOLA

Via L. Da Vinci, 1

ingresso intero: € 5,00

ingresso ridotto: € 4,00 (famiglie di 4 persone)

ingresso rassegna piccolissimi: € 3,00

Ingresso gratuito (bambini fino ai 3 anni)

Abbonamento 4 spettacoli € 16,00

Ingresso libero, prenotazione raccomandata

SABATO 26 SETTEMBRE 2020 ore 15.00 – SPILIMBERGO Scuola Mosaicisti del Friuli

VISITA GUIDATA ALLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI con particolare riferimento ai mosaici della Basilica di Aquileia e della Basilica di San Marco a Venezia, a cura di Gian Piero Brovedani, Direttore della Scuola. Massimo 25 partecipanti.

VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020 ore 17.30 – ZOPPOLA Biblioteca Comunale

STORIE DELLA STORIA DEL CASTELLO DI ZOPPOLA. Brevi storie legate al Castello di Zoppola e alla figura di Antonio Panciera, raccontate ai bambini, a cura di Roberto Pagura.

SABATO 16 GENNAIO 2021 ore 15.00 – ZOPPOLA Galleria Civica Celso e Giovanni Costantini

COSTRUIAMO INSIEME UN LIBRO POP UP. Laboratorio di costruzione del libro pop up ispirandosi agli animali mitologici dei mosaici di Aquileia.