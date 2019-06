Molino Rosenkranz, Invasioni arriva anche a Udine il 12 giugno

FVG – La 3^ edizione del Festival teatrale “Sulla Nuda Pelle” sta entrando nell’ultima e intensa settimana di repliche che porterà il nuovo spettacolo “INVASIONI” a Udine (mercoledì 12 giugno) nell’ambito di UdineEstate, e poi a Carpacco di Dignano, a Fagagna e a Villach.

C’è molta attesa per la tappa di Udine, all’interno del rifugio antiaereo sotto il colle del Castello, con accesso da piazza I Maggio: per ragioni dettate dalla particolarità del luogo, lo spettacolo sarà replicato in due turni (alle 20.00 e alle 21.30) con un max di 40 spettatori per turno. Il primo turno è già esaurito mentre sono ancora a disposizione alcuni posti per il secondo.

Ricordiamo che per Udine la prenotazione è obbligatoria e di portare con sé una coperta/stuoia o un cuscino per sedersi.

Dopo Udine, lo spettacolo potrà contare su un’altra insolita location come l’ex Filanda di Carpacco di Dignano(piazza Libertà 7), opificio sorto nel 1876 e riedificato nel 1920 dopo un incendio. L’ultimo anno di funzionamento della Filanda risale al 1950. L’appuntamento è per giovedì 13 giugno con inizio alle 21.00 anche in caso di pioggia.

Molino Rosenkranz torna con molto piacere a Fagagna, Comune che ha ospitato anche gli spettacoli delle precedenti edizioni del Festival. A fare da scenario, venerdì 14 giugno, sarà sempre il Forte al quale si arriverà con una breve e bella passeggiata partendo dal Museo Cjase Cocel (via Lisignana, 11) con ritrovo alle ore 20.30. Lo spettacolo inizierà alle 21.00. Anche qui consigliamo di portare cuscino/coperta/stuoia per sedersi e una torcia per il ritorno. In caso di maltempo lo spettacolo si farà a Palazzo Pico (via Umberto I), sempre alle 21.00.

Per la tappa finale, in programma per domenica 16 giugno, il Festival varca il confine e arriva in Austria, a Villach – Wasenboden.

Questo il programma delle giornata (ESCURSIONE IN BICICLETTA + SPETTACOLO) organizzata in collaborazione con FIAB di Pordenone:

ore 7.00 Partenza da Pordenone

ore 9.00 Escursione in bicicletta a Villach e dintorni

ore 16.30 Spettacolo a Wasenboden

In caso di pioggia l’evento in Austria sarà annullato

************************

Biglietto ingresso spettacolo:

intero € 7,00

ridotto € 5,00 residenti

gratis per gli studenti fino ai 18 anni

Consigliamo la prenotazione: mr@molinorosenkranz.it www.molinorosenkranz.it

0434 574459 – 348 0045052 – 331 2370350 – 348 9033339