Moreno Tardivo Freestyle, azienda leader nel settore delle potature

GAIARINE (TV) – E’ l’azienda leader nel settore delle potature. Si tratta della Moreno Tardivo Treestyle Srl, di Albina di Gaiarine, in provincia di Treviso che rappresenta, nel nostro territorio, l’esempio di un giovane imprenditore che con tenacia ed impegno è riuscito, in poco tempo, a creare un’azienda partendo da zero.

La “Moreno Tardivo Treestyle” è infatti nata nel 2011 offrendo un servizio a 360 gradi che comprende potatura ed abbattimento di alberi ad alto fusto, rimozione della processionaria, recupero ed asporto delle ramaglie, trivellazione e fresatura delle ceppaie ed esboschi.

A testimoniare la completezza imprenditoriale c’è però anche un altro servizio offerto, ovvero la raccolta del materiale boschivo, con la relativa produzione di biomassa, da consegnare agli impianti sparsi in varie regioni, che la utilizzano a scopi energetici.

Ad oggi l’organico è composto da una quindicina di persone.