Natale a San Vendemiano, domenica 8 suggestioni dalle Fontane danzanti

SAN VENDEMIANO – Entra nel vivo il Natale a San Vendemiano. E’ un weekend importante per il villaggio “Magie d’inverno”: oltre alla pista si pattinaggio su ghiaccio, alle casette ristobar e al mercatino, infatti, sabato 7 dicembre arrivano il Fakir Show (alle 17.30), l’inaugurazione della mostra del presepe presso la sala espositiva del comune (alle 18) e la lucciolata (alle 19.30).

La “Via di Natale” onlus organizza infatti, in collaborazione con la Pro Loco di San Vendemiano e le associazioni del Comune, una passeggiata notturna di circa 2 km. Partenza da Piazza San Marco e arrivo a Cosniga, a Borgo Lissandri.

Il ricavato sarà destinato alla gestione della “Casa Via di Natale Franco Gallini” per dare assistenza ai malati oncologici dell’Hospice Via di Natale, dare ospitalità gratuita ai famigliari dei malati ricoverati al Cro di Aviano ed ai pazienti in terapia ambulatoriale.

La mostra del presepe, invece, “regalerà ai visitatori tutta la magia ed il fascino di una delle più antiche tradizioni del Natale – spiega Sonia Brescacin, consigliere regionale -, grazie alla passione, alla sensibilità e all’estro creativo degli artisti e alla semplicità e ai significati che ogni opera racchiude”. Sarà possibile visitare la mostra fino al 26 gennaio. Ma non finisce qui.

Domenica 8 dicembre, infatti, alle 14.30 arriva il Ludobus, la ludoteca itinerante, mentre alle 17.30 c’è uno degli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna, quello delle fontane danzanti. L’acqua danzerà a ritmo di musica, creando giochi di luci che regalano un momento emozionante: “Un evento coinvolgente, di impatto emotivo ed originale”, dichiara Brescacin.