NEWS Coronavirus, il Friuli Venezia Giulia verso la zona arancione

ROMA – Coronavirus, con i nuovi dati dell’Iss il Friuli Venezia Giulia potrebbe diventare zona arancione, così come Emilia Romagna e Marche .cambiamenti in vista per le regioni: Campania e Toscana potrebbero diventare rosse.

Lo si apprende da fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid: i dati sono al momento al vaglio del Comitato tecnico scientifico.

Ieri Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna avevano reso nota la nuova ordinanza comune con le misure restrittive che entrerebbero in vigore da domani, sabato 14 novembre.

Fino ad oggi erano sette le regioni arancioni: Puglia, Sicilia, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Umbria e Toscana, che dovrebbe ora diventare rossa. Le regioni rosse ad oggi erano invece Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, più la Provincia di Bolzano.

In zona gialla ci sono invece Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Molise, Lazio, Veneto e Provincia di Trento, Emilia Romagna e Marche.

Se la nostra regione entrasse in zona arancione, le nuove regole sarebbero le seguenti:

vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza)

consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza — cioè è possibile portare i figli a scuola, e andarli a riprendere

consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;

vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune ;

chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Per circolare nel proprio Comune non è necessaria alcuna autocertificazione: nel caso in cui occorresse recarsi per motivi indifferibili in una Regione «rossa» invece è necessario averla.