Niente licenza media? Prova online!

Nella vita scolastica della maggior parte degli studenti, dopo il periodo di cinque anni delle scuole elementari, viene il momento di frequentare le scuole medie inferiori (meglio conosciute come scuole secondarie di primo grado) che però non è sempre così facile come può sembrare al primo sguardo.

Si cresce, ci si sviluppa, si affronta un contesto del tutto nuovo ed una vera e propria “primordiale” nuova modalità di studio che, al conseguimento del diploma, costituirà la base per il futuro accesso agli istituti di istruzione superiore ed al mondo del lavoro.

Una licenza di scuola media costituisce dunque la base per la vita futura di un individuo, sia a livello scolastico che lavorativo, ma anche in questo caso si verifica quel triste fenomeno, soprattutto in Italia, definito come quello della “dispersione scolastica”.

Infatti non sono pochi gli studenti che, per motivi legati alla famiglia, alle difficoltà nello studio in generale oppure alle necessità di entrare prima nel mercato del lavoro, abbandonano il proprio percorso di studi e si trovano svantaggiati, in particolar modo, nell’entrare nel mondo del lavoro ed accedere a posti di lavoro più remunerativi e vantaggiosi.

Inoltre non va dimenticato che la licenza media costituisce anche la base per la maggior parte delle mansioni e per i concorsi. Come fare dunque per poter recuperare gli anni perduti e, così facendo, rimettersi in pari con gli studi?

Naturalmente esistono già le scuole serali, oppure i corsi universitari per chi non può frequentare o lavora, ma può risultare piuttosto dura frequentarle con una certa regolarità e prepararsi adeguatamente agli esami di fine anno. Il problema principale riguarda il fatto che, soprattutto dopo una dura giornata di lavoro, non è affatto facile rimettersi con costanza sui libri e tra i banchi di scuola per seguire le lezioni.

