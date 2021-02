Notizie sui mercati, l’importanza di averle in tempo reale

Chi opera in maniera professionale sui mercati è conscio di quanto l’investimento su asset finanziari sia una attività connotata da un livello elevatissimo di rischio, reso tale non solo dalla volatilità che distingue i mercati, ma anche dai ripetuti tentativi di manipolazione portati avanti da soggetti che possono contare su enormi risorse e, soprattutto, su un fattore che è il più importante in assoluto: le notizie.

Un elemento talmente importante che la legislazione esistente ha circoscritto da tempo un reato ad hoc, l’insider trading, ovvero lo sfruttamento di notizie che dovrebbero essere riservate per la compravendita di asset finanziari.

Perché è importante avere notizie in tempo reale

Il trading, per poter essere portato avanti con successo, deve essere preceduto da fondate previsioni sui trend di mercato. Proprio su di esse l’investitore può individuare il momento giusto per prendere posizione sui mercati. Ovvero quando il prezzo dell’asset non ha ancora imboccato decisamente una direzione, lasciando margini notevoli per poter inserire la propria puntata.

Per poterle operare è necessario avere a disposizione notizie affidabili: categoria nella quale rientrano, ad esempio, le relazioni periodiche delle aziende sui propri affari, le anticipazioni sul lancio di un determinato prodotto e altro. In generale è fondamentale poter contare sulle notizie di macroeconomia, come i dati relativi all’occupazione di un grande Paese, oppure quelli sull’inflazione. La domanda da porsi, quindi, è la seguente: dove reperire notizie in tempo reale sui mercati?

I siti di informazione economica

La prima risposta è fornita dal web. Ove sono molti i siti qualificati i quali offrono notizie in tempo reale sull’economia. Veri e propri organi informativi che affiancano le news ad approfondimenti estremamente interessanti, grazie ai quali è possibile farsi un’idea non solo di quanto sta accadendo, ma anche di quanto potrebbe accadere nell’immediato futuro. Portali che, non di rado, rappresentano la vera e propria emanazione digitale dei giornali tradizionali, come Milano Finanza; ed altri nati invece direttamente sul web, realtà decisamente più piccole ma comunque utili, come nel caso di https://it.insider24.net/.

Anche le notizie di economia viaggiano sui social

Se i portali di notizie economiche rappresentano una risposta di vecchia data all’esigenza di informazioni sui mercati in tempo reale, una nuova tendenza è data dalla nascita di una serie di canali a tema economico sui social media. È il caso di Reddit, il social news aggregator che si è segnalato proprio negli ultimi giorni per la vicenda legata a GameStop.

Si tratta di un vero e proprio mix ove gli utenti, i redditor, creano, curano e consumano notizie di economia giudicate meritevoli di attenzione e discussione. Uno strumento che sta calamitando grandi attenzioni per la sua sempre più evidente utilità.