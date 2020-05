Nuova ordinanza Fedriga. Dal 4 via libera a spesa, allenamenti in tutto Fvg

FVG – E’ stata firmata questo pomeriggio, 3 maggio, ed entrerà in vigore da domani, 4 maggio,la nuova ordinanza del Governatore regionale Fedriga, valida per tutto il Fvg.

IMPORTANTE: SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA REGIONE PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA.

Molte le novità introdotte, tra le altre:

🔵 Uso di protezione delle vie respiratorie e distanza interpersonale di almeno un metro fuori dalla propria abitazione

🔴 Da parte dei proprietari consentite le attività di manutenzione e riparazione di:

-imbarcazioni da diporto, all’ormeggio o rimessaggio a terra;

-biciclette;

-camper;

-roulotte;

-velivoli;

-immobili diversi dall’abitazione principale

🔵 Che sia consentita la riapertura di parchi e giardini (definiti orari e accessi dalle amm. comunali)

🔴 Consentita in forma individuale o in coppia o con conviventi l’attività motoria e sportiva; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

-ciclismo;

-corsa;

-tiro con l’arco;

-EQUITAZIONE;

-tennis;

-golf;

-vela;

motociclismo.

(rispettando distanza minima di due metri quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone)

🔵 Consentita la pratica della pesca sportiva e caccia di selezione sempre individualmente

🔴 Per proprietari ed affidatari è consentito allevamento, l’allenamento e addestramento di animali

🔵 È consentita anche la Domenica la vendita di cibo e bibite d’asporto

🔴 Chiusura la Domenica degli ipermercati, supermercati e discount alimentare