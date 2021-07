Old School Custom Bike Builder Party, il 16 luglio terza edizione a Città Fiera

FVG – Ripartiamo dalla passione per i motori. Città Fiera, in collaborazione con il locale Bu.Co, venerdì 16 luglio ha in agenda la terza edizione del “Old School Custom Bike Builder Party”. Un’iniziativa nata nel 2019 dalla passione di Gigi D’Oria, uno dei fondatori del Bu.Co, un evento interamente dedicato alla Custom Culture, ai motori e alla musica.

Ricco il programma della giornata che traghetterà il pubblico fino a tarda sera. L’atmosfera anni 50 invaderà il centro commerciale con un’ampia parte espositiva interna ed esterna dedicata a moto e auto customizzate americane d’epoca e non solo, presenti inoltre i preparatori di moto e i professionisti della personalizzazione degli interni auto. Tra i protagonisti Alessio Mattiazzi artista che a mano libera realizzerà live delle creazioni di pinstriping su caschi, quest’anno insieme all’artista Ettore “Blaster” Callegaro. Si è rinnovata inoltre la collaborazione con Lowride che curerà un bike show incentrato su chopper e bobber tradizionali e preparazioni vecchia scuola.

Confermata anche la presenza di note realtà del territorio e delle regioni limitrofe tra cui ricordiamo: Vintage HD Motorcycles, Number 8 Workshop, Old School Garage, Galluzhead, Tappezzeria Basso, Boccin Custom Cycles, Biker Sheriff, Edi’s Antique and Vintage Forniture e molti altri.

Rinnovata la presenza in area esterna di uno stand dedicato ad Hollywood Kart e a The Barber Shop che curerà gratuitamente lo styling di barba e capelli. Ritorno anche per Alex De Pase, uno dei migliori tatuatori al mondo, specializzato in tatuaggi realistici e ritratti presente con il suo staff. In galleria Idro presente con il pinstriping expo, esporrà opere su vari materiali, con tecnica di decorazione a pennello, infine saranno presenti Max Creazioni e Valeria Paone Creazioni con l’esposizione di gioielli artigianali.

Anche per questa terza edizione non poteva mancare la musica. Alle 18.00 dj set con Rollin’ Denny. Teddy Boy friulano, amante della cultura british, come dj propone la miglior musica revival e attuale in chiave Rock ‘n’ Roll. Alle 19.00 Deep Dippers con il loro psychedelic surf rock, alle 21.30 le U.B. Dolls, con uno show che ricrea le atmosfere degli anni 50, quelle dei bei vecchi tempi tra pin up e auto d’epoca, tavole da surf e armonie hawaiane, il pulp di Kill Bill e il selvaggio far west, ma con un’influenza musicale più moderna, personalizzata e camaleontica; una graffiante identità che, dal 2007 ad oggi, le U.B.DOLLS hanno portato con crescente successo in ogni angolo della penisola, tra locali, festival, motoraduni, matrimoni, teatri e svariati altri eventi musicali e con la partecipazione a programmi radiofonici e del piccolo schermo.