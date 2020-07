Palmanova Fashion Talk, 13 e 16 ospiti Ribas e Marzotto

PALMANOVA – Prosegue il salotto della moda firmato Palmanova Outlet Village che per la terza settimana si collega in diretta dal proprio profilo Instagram con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, per farsi raccontare la loro idea di stile, i capi del cuore e alcuni consigli pratici sullo shopping.

Questa settimana “Palmanova Fashion Talk” entrerà virtualmente nella casa di Ana Laura Ribas, lunedì 13 luglio alle ore 19, e Albertina Marzotto, giovedì 16 alla stessa ora. A condurre, come sempre, Nicola Santini, il giornalista guru del “bon ton” all’italiana.

Si parte con la Ribas, showgirl da sempre molto amata dal pubblico italiano, complice la sua personalità esuberante in programmi come Telemike, Striscia la Notizia, Domenica In.

Attualmente dal grande schermo è passata a quello virtuale, in veste di Digital Manager. I talk proseguono con la regina di stile Albertina Marzotto, soprannominata la “contessa della moda italiana”. Fashion icon e giornalista di costume, ha scritto per diversi quotidiani e magazine di settore fino ad arrivare alla pubblicazione del libro “L’abito fa il monaco?”, edito da Mondadori. La chiacchierata sarà un’occasione imperdibile per scoprire qualche consiglio di stile senza tempo.

I live, che continuano con successo sul profilo Instagram del Palmanova Outlet Village, rappresentano un modo smart e divertente di vivere la moda attraverso il racconto di donne diverse, che hanno saputo lasciare la loro personale impronta di stile nello showbusiness italiano.