Palmanova Village investe in una speciale promozione

AIELLO DEL FRIULI – Palmanova Village guarda con fiducia alla riapertura durante i weekend e punta ad aumentare i flussi di clienti nel centro dello shopping con una speciale promozione di primavera.

Fino al 28 maggio, infatti, è possibile acquistare, con un ulteriore sconto del 𝟯𝟬% sul prezzo outlet, una selezione di articoli della collezione primavera/estate nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa. Una grande occasione per conquistarsi i capi della “bella stagione” con una vasta scelta tra le proposte di brand internazionali come Alberta Ferretti-Moschino, Calvin Klein, New Balance e Tommy Hilfiger.

“Siamo fiduciosi nel lavoro congiunto di Governo e Regioni per una prossima riapertura dei centri commerciali durante i weekend – commenta il direttore del centro Domenico Casagrande – nel frattempo, come abbiamo sempre fatto anche nei difficili mesi da zona rossa, cerchiamo di mantenere vivo il legame con i nostri clienti e di investire in iniziative che ne portino di nuovi. Il nostro centro, in piĂą, può contare sul fatto di essere all’aria aperta, l’ideale per una passeggiata in sicurezza per tutta la famiglia.”

Restano infatti attivi i presìdi di sicurezza come la segnaletica volta a sensibilizzare al rispetto delle misure di sicurezza, i totem dispenser no-touch per il gel igienizzante collocati agli ingressi del Village, all’ufficio informazioni e in prossimità dei bagni, e la vendita di mascherine all’info-point.