Palmanova Village: lo shopping si fa online da casa

FVG – Il Palmanova Village non si ferma, nemmeno in zona rossa. Per rimanere vicino ai propri clienti, infatti, mette a disposizione la formula “Smart Shopping” per contattare direttamente i negozi e fare acquisti comodamente da casa.

La formula è semplice: basterà contattare il proprio negozio preferito tramite Whatsapp, telefono o mail. In questo modo si potranno ricevere tutte le informazioni sui prodotti, su costi e modalità di spedizione, le foto degli ultimi arrivi o addirittura prenotare un appuntamento virtuale con gli addetti alle vendite, in grado di offrire una consulenza personalizzata in base ai propri gusti e necessità.

“Per noi è fondamentale mantenere vivo il legame con i clienti che non possono raggiungerci – spiega il direttore Domenico Casagrande – Per questo abbiamo pensato di offrire una esperienza di acquisto che, seppur a distanza, riesca a fornire loro tutta l’attenzione di uno shopping tradizionale. Con la speranza di poter riaprire presto e in tutta sicurezza, siamo felici di poter dare un servizio in più, sempre personalizzato e puntuale”.

Lindt e Gap Kids sono gli unici negozi attualmente aperti al Village: per scoprire tutti i marchi che hanno aderito all’iniziativa di Smart Shopping, come Alberta Ferretti – Moschino, Iceberg – Ice Play – Paolo Pecora – Siviglia, Ixos, Piquadro – The Bridge, è possibile visitare il sito palmanovavillage.it