Palmanova Village riapre durante weekend e festivi con grandi novità

AIELLO DEL FRIULI (UD) – Il Palmanova Village è pronto a riaprire durante i weekend e i festivi dalla giornata di domani con ben quattro novità per accogliere i clienti e le famiglie con nuove proposte di shopping e ristorazione: dopo Gas Jeans sono pronti all’apertura Trussardi, Cotton & Silk e La Piadineria.

“Finalmente è arrivato il momento che tutto il nostro settore stava aspettando – commenta il direttore Domenico Casagrande – dopo mesi così incerti e faticosi, poter riaprire le porte ai nostri clienti durante quelle che sono da sempre le giornate “regine” dello shopping è davvero una grande gioia.

Il nostro obiettivo è continuare ad investire per garantire un’esperienza di shopping sempre ricca di nuovi stimoli e per questo siamo continuamente alla ricerca di nuovi marchi che possano arricchire la nostra offerta. Il fatto che brand storici e internazionali abbiano deciso di aprire a Palmanova significa che il nostro territorio è sempre un mercato a cui le aziende guardano con interesse, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia.”

Ha già aperto, infatti, il nuovo store Gas Jeans, il noto marchio di abbigliamento, calzature e accessori per uomo e donna che dal 1984 è riconosciuto in tutto il mondo per lo stile giovane e cosmopolita. A metà giugno arriva nientemeno che Trussardi, il brand storico nato nel 1911, icona del lifestyle italiano nel mondo per tradizione artigianale ed eleganza contemporanea: si tratta di un marchio che segna un nuovo e dinamico posizionamento per Palmanova Village che guarda al segmento più alto del settore abbigliamento.

Arriverà a breve anche Cotton & Silk, marchio dedicato all’abbigliamento maschile, con il giusto mix tra classic e casual fashion.

Nuova apertura anche per rendere più ricca l’offerta di food&beverage del centro con La Piadineria che garantirà un menù semplice e di qualità per tutta la famiglia nel segno della migliore tradizione enogastronomica italiana.

Inoltre, nuova posizione e spazi molto più grandi per il General Store Outdoor (Napapijri – MCS) dedicato all’abbigliamento tecnico-sportivo e punto vendita completamente rinnovato per il marchio spagnolo di moda Desigual, pronto a riaprire al pubblico con un format innovativo e accattivante.