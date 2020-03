Parte dal Fvg il Festival musicale online “#andràtuttobene”

FVG – La Musica non si ferma. Mentre in Italia nelle scorse settimane si chiudevano teatri, conservatori, scuole di musica per fare fronte all’emergenza provocata dal Covid-19, il violoncellista Riccardo Pes insieme ad alcuni artisti del Friuli Venezia Giulia ha voluto dare vita ad un festival musicale virtuale per lanciare un messaggio di speranza e coraggio affidato alla bellezza e unicità della musica.

I concerti in programma, uno ogni giorno, da venerdì 20 marzo al 9 aprile, della durata massima di 15 minuti, saranno trasmessi in streaming con registrazioni realizzate direttamente dalle abitazioni degli artisti.

La domenica (22 e 29 marzo, 5 aprile) saranno trasmessi due appuntamenti: uno mattutino alle 11 e uno serale alle 18 come di consueto.

Ciascun concerto si aprirà con una breve prefazione condotta dal musicologo Roberto Calabretto, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Levi.

Ricordiamo che in queste settimane sono state cancellate le attività concertistiche in Italia e molti artisti hanno dovuto annullare i loro impegni. L’appello a rimanere uniti di Riccardo Pes è stato raccolto con entusiasmo da oltre 30 musicisti in Italia e nel mondo, uniti per donare 15 minuti della loro musica agli ascoltatori, ma anche per unirsi virtualmente a tutto il mondo e agli appassionati di musica classica.

“L’emergenza sta investendo in queste ore il nostro Paese e tutti noi dobbiamo restare in casa. Ci è sembrato importante in questo momento lanciare un messaggio di speranza cogliendo l’occasione per ascoltare insieme della buona musica. In questi momenti l’arte ha la grande capacità di non farci sentire soli e soprattutto, di condividere emozioni. Sono riconoscente a tutti i musicisti che hanno voluto partecipare al progetto con grande entusiasmo.

E’un gesto di grande umanità. Dopo il primo lancio sui social, sono arrivate moltissime proposte da altri musicisti che ho subito cercato di collocare in maniera tale da coinvolgere tutti. Per noi infatti, questo gesto ha un grande valore. E pensiamo che molte cose cambieranno dopo questa esperienza digitale”.

Riccardo Pes Biografia

Riccardo Pes nato a Spilimbergo si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di Venezia, all’Accademia Santa Cecilia di Roma con Giovanni Sollima e al Royal College of Music di Londra, dove ha intrapreso un’importante carriera concertistica.

Come compositore, Riccardo ha firmato un contratto con la casa editrice Sonzogno di Milano. Si esibisce in Italia e all’estero sia come solista che in formazioni cameristiche di trio. A Luglio il debutto presso il Southbank Centre di Londra con la pianista Yulia Chaplina.

PER INFORMAZIONI

RICCARDO PES TEL. 329 840 8098