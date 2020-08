Passeggiate con bambini ad Andalo: i consigli per una vacanza perfetta

Con le temperature roventi d’agosto sono in tantissimi coloro che hanno bambini che vanno alla ricerca di un luogo fresco e le montagne del Trentino sono di certo fra le mete preferite. Andalo in particolare, sull’altopiano della Paganella, è certo una delle destinazioni più gettonate. Il motivo è che la cittadina ormai è un vero e proprio paradiso per le famiglie: essendo il principale tipo di turisti, mano a mano i servizi si sono adattati per rispondere alle esigenze dei piccoli ospiti. Il divertimento per i piccoli e il relax per i genitori, insomma, in questo luogo sono quasi una garanzia.

Fra le strutture più apprezzate ad Andalo c’è di certo questa: www.alphotelmilano.it 3 stelle. Si tratta di una struttura nella quale, nonostante i servizi eccellenti, si riesce a sentirsi a proprio agio come a casa grazie a una gestione familiare. Camere confortevoli e ampie garantiscono un buon sonno e la cucina tipica offerta permette di fare di ogni pasto un paradiso per il palato. Scegliere di alloggiare in un hotel come questo vuol dire assicurarsi un buon punto di partenza per una vacanza al top.

Passeggiare ad Andalo

Fra le attività che più piacciono c’è di sicuro la classica passeggiata. Potrebbe sembrare banale a qualcuno, ma in realtà non lo è affatto. Camminare è rilassante per grandi e piccoli, ma non stressante dal punto di vista fisico. Si vedono tante cose, ci si ferma per uno spuntino qui e là, per vedere qualche specie animale o floristica particolare, si comprano prodotti deliziosi in qualche rifugio o malga. Quando si dice passeggiata, insomma, si comprendono tante cose.

Ad Andalo le passeggiate che si possono fare sono tante perché ci si prende moltissima cura di sentieri e percorsi in modo che siano sicuri e ben battuti. Il livello di difficoltà può essere diverso in base alle esigenze: ci sono i percorsi di trekking per chi cerca un’esperienza al top, faticosa, ma appagante, e quelli easy da fare con i piccoli turisti o i passeggini. Vediamo qualche idea.

Passeggiate ad Andalo: qualche proposta

Oltre al classico giro del Lago di Andalo, percorso di 2,6 km pianeggiante, perfetto per un giretto rapido, è possibile, per esempio, fare il percorso che dal centro porta alla Tana dell’Ermellino. Non vi aspettate di vedere l’animaletto con la pelliccia perché questo è solo il nome di un locale che si trova nel bosco. Non resterete comunque delusi perché vanta ottime merende e un parco magnifico dove i piccoli impazziranno, mentre i genitori potranno rilassarsi sugli sdrai messi a disposizione. Il percorso è facile, benché sterrato per tutti i suoi 4 km di lunghezza.

Per un salto nella storia della città, aumentando un po’ il livello di difficoltà, c’è altrimenti il percorso che passa da Maso Ghezzi a Maso Pegorar, passando per Maso Cadin. C’è qualche piccola pendenza, ma si tratta di una passeggiata medio-facile. Lo stesso si può dire per il percorso che porta da Maso Toscana, lungo Le Villette, sino a Maso Monego. 3,5 km di saliscendi di livello medio facile asfaltato.

Sempre abbastanza facile, ma più lungo, è anche il percorso fra i boschi che va da Andalo al Vivaio di Madonna di Loreto. Un percorso di 6 km asfaltato meraviglioso e comodo.