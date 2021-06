Perché è importante avere un erogatore d’acqua in ufficio

L’acqua è un bene importantissimo per tutti gli esseri viventi, perché ha un ruolo fondamentale in termini d’idratazione e termoregolazione corporea. Tutti gli esperti in ambito medico-scientifico, consigliano di bere almeno due litri di acqua al giorno per preservare lo stato di salute e la forma fisica.

Molto spesso, bere la giusta quantità di acqua durante la giornata diventa molto difficile, in particolare durante le ore di lavoro. Per questo motivo, è fondamentale avere all’interno degli uffici e dei locali di lavoro un erogatore di acqua che permette di avere sempre libero accesso e di poter idratarsi facilmente, evitando l’acquisto di bottiglie di acqua in plastica.

Un erogatore acqua viene collegato direttamente all’impianto idrico dell’edificio e questo permette che l’acqua del rubinetto sia sottoposta alla tipologia di filtraggio prevista in base al modello di distributore di acqua scelto. In commercio, esistono erogatori di acqua che rispondono a tutte le esigenze dei consumatori e permettono di scegliere tra acqua a temperatura ambiente, refrigerata, calda, naturale o frizzante.

Distributori acqua: l’importanza dell’accessibilità all’acqua sul posto di lavoro

Gran parte della giornata la si trascorre sul luogo di lavoro ed è per questo motivo che è importante avere la totale accessibilità a un’acqua di qualità, sicura e perfetta dal punto di vista organolettico, caratteristiche che non possono essere soddisfatte dall’acqua del rubinetto.

All’interno dei luoghi di lavoro, però, si assiste molto spesso alla diffusione di bottigliette d’acqua che non sono un bene per l’ambiente. I distributori di acqua sono, quindi, un’ottima alternativa per restare idratati anche durante le ore di lavoro e come alternativa per il rispetto dell’ambiente.

Il settore dei distributori di acqua si è sviluppato molto negli ultimi anni e all’interno delle aziende italiane sono state installate più di 500.000 unità, che comprendono erogatori d’acqua collegati alla rete idrica e boccioni per i luoghi di lavoro più piccoli.

Il principale vantaggio per i lavoratori è, quindi, l’accessibilità totale a un’acqua sempre fresca e dal punto di vista aziendale, utilizzare gli erogatori di acqua permette di diffondere i propri valori in termini di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Perché scegliere degli erogatori acqua collegati alla rete idrica aziendale

Gli erogatori d’acqua soddisfano tre requisiti fondamentali: rispetto per l’ambiente, comodità e rispetto per la salute. Qui di seguito, vi elencheremo i principali benefici su cui basarsi per l’acquisto di un erogatore acqua a rete idrica da inserire all’interno di un ufficio, di un ristorante o di qualunque sede lavorativa:

● Accessibilità continua a diverse produzioni di acqua: dall’acqua fresca a quella a temperatura ambiente, dall’acqua naturale a quella calda. Questo permette di evitare di fare pause per andare al bar o per fare rifornimento di acqua da mettere in frigo.

● Risparmio economico, perché un erogatore fornisce acqua utilizzando poca energia e a un costo molto basso rispetto al consumo di energia di un frigorifero o al costo di una singola bottiglia d’acqua.

● Rispetto dell’ambiente, perché l’impatto degli erogatori d’acqua sull’ambiente è 300 volte inferiore rispetto all’impatto di una cassa di bottiglie d’acqua in plastica e l’acqua offerta dai distributori è a KM 0.

● Rispetto per la salute dei dipendenti, perché hanno sempre accesso ad un’acqua di qualità e questo permette d’idratare il corpo correttamente, evitare problemi legati all’eventuale presenza di microsostanze che, con un erogatore d’acqua, vengono filtrate grazie ad un professionale sistema di filtrazione che rende l’acqua del rubinetto un prodotto di ottima qualità.

Infine, è possibile installare all’interno della propria sede di lavoro, degli erogatori che si caratterizzano da un design moderno e da una tecnologia innovativa.