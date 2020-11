Personalizzazione: la nuova frontiera del marketing

Si pensa sempre che il marketing viva di regole proprie, con strategie e metodi che gli acquirenti possono solo lontanamente immaginare. Nulla di più sbagliato, dal momento che per vendere un prodotto o un servizio è opportuno fare i conti con i bisogni e i desideri dei consumatori.

Ecco allora che si delinea meglio la relazione che c’è tra le nuove tendenze che trainano la società e quelle che vengono adottate nel settore pubblicitario. Parliamo in particolar modo della personalizzazione di prodotti e servizi in base al destinatario finale. Le aziende hanno imboccato questa direzione da quando internet ha fatto il suo ingresso nella nostra vita.

In particolar modo, è determinante per gli e-commerce oggi dare ai propri utenti un’offerta pensata su misura per loro. Ciò è possibile mettendo in campo diverse tecniche: con strumenti specifici si tracciano gli interessi degli utenti, in base agli acquisti effettuati o analizzando il tempo di permanenza su alcune aree del sito. A questo punto è possibile inviare mail agli utenti selezionando gli articoli ai quali sono più interessati.

La personalizzazione, però, non è una prerogativa del marketing online. Si pensi ad esempio alla possibilità di personalizzare i gioielli che molti brand hanno adottato per acquisire clienti. Del resto anche i piccoli commercianti cercano di individuare il cliente che hanno di fronte per capire come porsi in modo più adeguato.

In termini di marketing ciò si traduce nella tendenza ad omaggiarli con gadget pensati per loro. In questo caso, è sempre una scelta vincente scegliere oggetti utili che si adoperano quotidianamente. Si può, dunque, ricorrere alla classica stampa di calendari olandesi, oggi disponibile in molteplici versioni, che riporta il logo e i contatti dell’azienda. La personalizzazione sta in tal caso nella scelta dell’oggetto, nel colore, nella forma e nei contenuti che si desidera trasmettere a chi riceve il dono.

Sembra allora che, al di là dei calcoli matematici e delle statistiche, una strategia di marketing funziona solo nel momento in cui si mette al centro dell’attenzione il cliente. Bisogna fare i conti, oggi, col fatto che quest’ultimo non vuole sentirsi parte della massa, ma piuttosto tende a premiare chi riesce a valorizzare la sua unicità.