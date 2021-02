Piogge intense in arrivo, Protezione civile in allarme

FVG – Domenica 7 un deciso fronte atlantico giungerà sulla Regione e sarà accompagnato da sostenute correnti miti ed umide meridionali. In seguito si formerà una depressione. Per questa ragione la Protezione civile Fvg è in fase operativa di preallarme.

Le previsioni meteo parlano di piogge in genere moderate sulla costa, da abbondanti ad intense sulla pianura, da intense a molto intense sulla fascia pedemontana e montana, specie sulle Prealpi, con possibili temporali e nevicate consistenti oltre i 1800 m circa.

La quota neve sarà in calo nel corso del pomeriggio fino a 1200-1400 m circa. Sulla costa soffierà Scirocco da sostenuto a forte con possibili mareggiate tra Lignano e Grado. Vento sostenuto da sud anche in quota. Verso sera attenuazione delle precipitazioni, vento in rotazione da sud-ovest.

Per lunedì si prevedono precipitazioni moderate, localmente abbondanti, ma saranno possibili anche temporali e nevicate oltre 600-800 m circa.

Dal punto di vista meteo-idrogeologico e idraulico, questi eventi potranno comportare situazioni di crisi della rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d’acqua, fenomeni di instabilità, locali interruzioni della viabilita’ e problematiche connesse al vento.

Sulle zone montane, saranno possibili fenomeni valanghivi di grandi dimensioni a tutte le esposizioni che potranno interessare la viabilita’ e le zone antropizzate soggette a pericolo poste oltre i 500-600 m.