Pordenone Fiere per il territorio. Realizzati otto hub vaccinali in tutto il Fvg

FVG – Si è inaugurato nei giorni scorsi l’hub vaccinale all’interno di Fincantieri Monfalcone. Realizzato da Pordenone Fiere, questo è per ora l’ultimo progetto del percorso “Pordenone Fiere per il territorio” che ha portato alla costruzione di otto poli vaccinali in tutta la regione in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico: Centro servizi Fiera Pordenone, zona Dogana Interporto Pordenone, REAL ASCO viale Lino Zanussi Pordenone, Gorizia Via A.Morassi, sede CISL FVG Via Nuova Bagni Monfalcone, z.i. Ponte Rosso S.Vito al Tagliamento, z.i. NIP Maniago e hub Vaccinale Fincantieri Monfalcone.

Pordenone Fiere ha utilizzato in questi cantieri un sistema di allestimento esclusivo e innovativo, che le permette di essere veloce ed efficace nelle realizzazioni adattabili ad ogni necessità e di proporsi come partner su tutto il territorio regionale e nazionale.

“Partendo dall’esperienza di organizzatori e allestitori fieristici e prendendo come format il centro vaccinale che già da aprile funziona con successo nel Centro Servizi del nostro Quartiere Fieristico, ci siamo messi a disposizione del territorio per collaborare alla campagna vaccinale, fondamentale per superare l’emergenza sanitaria – racconta Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere. – Confindustria Nord Adriatico ha creduto nel nostro progetto e insieme ci siamo mossi per costruire queste strutture da oggi tutte operative. L’emergenza covid ci ha spinto a trovare nuove strade e nuovi orizzonti all’interno dei quali operare mettendo a disposizione il nostro know-how.

Ora ripartiamo più forti di prima con le nostre fiere e i nostri eventi, orgogliosi di essere stati, in un momento così difficile, ancora una volta, parte attiva di una comunità”.

Da sabato 19 giugno il quartiere riapre alle manifestazioni finalmente con La Mostra del Disco (18-19 giugno) e poi Nordest Colleziona (26-27 giugno).