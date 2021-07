pordenonelegge 2021, staffetta con Lignano. Prima serata nella “Florida italiana” di Hemingway

FVG – pordenonelegge 2021 ha scelto di aprirsi ad altre sedi della regione e di racchiudere, nell’evento inaugurale della Festa del Libro il prossimo settembre, anche la città di Lignano, centro strategico per la promozione del Friuli Venezia Giulia in chiave di turismo culturale».

Ricostruire la multiforme personalità di Ernest Hemingway attraverso quattro categorie dedicate ad aspetti diversi della sua geniale creatività è l’obiettivo del Premio Hemingway: hanno promosso la 37^ edizione il Comune di Lignano Sabbiadoro con gli Assessorati alla Cultura e alle Attività produttive della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.

«Siamo lieti e orgogliosi di aver pienamente garantito le ipotesi di lavoro prospettate i mesi scorsi per consentire la celebrazione del Premio Hemingway 2021 alla presenza del pubblico e dei vincitori – ha osservato il Presidente di Fondazione Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti – Consideriamo questa tappa del Premio Hemingway fortemente simbolica perché ci proietta verso un futuro di ripresa, nel quale la cultura si conferma cerniera trainante per il rilancio del territorio. Cultura è partecipazione, coinvolgimento attivo dei cittadini, è forza vitale per alimentare di stimolo il nostro quotidiano ma è anche perno determinante per rilanciare l’economia, il commercio e il tessuto ricettivo sfiancati dalla crisi pandemica.