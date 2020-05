Poste, assemblea approva bilancio 2019 e nomina nuovo cda

ROMA – Semaforo verde dall’assemblea degli azionisti di Poste alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione che ha visto la conferma della presidente, Maria Bianca Farina, e di Matteo Del Fante in qualità di amministratore delegato cui il cda successivo all’assemblea conferirà le deleghe. In cda anche Giovanni Azzone, Bernardo De Stasio, Daniela Favrin, Davide Iacovoni, Mimi Kung, Elisabetta Lunati e Roberto Rossi.

L’assemblea ha anche approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberato un dividendo complessivo di 0,463 euro per azione (0,154 euro già versati quale acconto a novembre 2019 e i rimanenti 0,309 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di giugno 2020).

Approvata la politica sulla remunerazione relativa all’esercizio 2020 e la relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2019, nonché il Piano di incentivazione 2020 basato su strumenti finanziari destinato al personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta. In particolare l’assemblea ha fissato il compenso del presidente del consiglio di amministrazione in 60.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri consiglieri in 40.000 euro lordi annui.

E’ stato inoltre adeguato il compenso a PricewaterhouseCoopers per l’incarico di revisione contabile per l’esercizio 2019.