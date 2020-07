Poste italiane, utile semestre a 546 milioni nonostante il Covid

ROMA – Poste italiane: utile del semestre a 546 milioni di euro, nonostante la crisi Covid. Confermata la strategia di dividendo.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha commentato: “Il primo semestre dell’anno è stato un momento decisivo nella storia del Paese e dell’azienda. I benefici della diversificazione del business e della resilienza operativa sono stati confermati in un contesto sfidante. Poste Italiane ha assicurato un servizio ininterrotto, supportando al contempo tutti gli stakeholder. L’ampia collaborazione con le istituzioni nazionali continua, con il nostro know-how operativo a supporto delle attività logistiche della Protezione Civile.

I ricavi sono stati penalizzati dal forte calo della corrispondenza, mitigato dal record di pacchi B2C consegnati, anche grazie al Joint Delivery Model pienamente completato e al nostro centro di smistamento automatizzato all’avanguardia di Bologna.

I nostri canali di distribuzione, digitali e reti terze, hanno efficacemente integrato la rete fisica dei nostri uffici postali, sia durante la fase di lockdown che nella fase successiva.

Stiamo assistendo ad una ripresa sempre più consistente dei ricavi, siamo riusciti a preservare un bilancio solido e, come previsto, abbiamo pagato il dividendo 2019. Manteniamo, inoltre, invariata la nostra strategia di dividendo in vista dell’aggiornamento di Deliver 2022 previsto nel quarto trimestre.

Stiamo valutando ed implementando importanti iniziative di riduzione dei costi con l’obiettivo di preservare la redditività di lungo termine, con il secondo trimestre che già beneficia di alcune di queste azioni.

I trend strategici di lungo termine, al centro del nostro piano Deliver 2022, sono stati confermati. Grazie al piano di trasformazione in corso siamo in grado di cogliere nuove opportunità di mercato.

Sono fiducioso nella nostra capacità di guidare il cambiamento e creare valore per tutti i nostri stakeholder. Il duro lavoro quotidiano delle nostre persone e la resilienza che hanno dimostrato, stanno contribuendo materialmente alla graduale ripresa commerciale che prevediamo continuerà nella seconda metà dell’anno.”

Quanto ai clienti, “abbiamo garantito la continuità operativa, nonostante una riduzione volontaria delle attività non essenziali e promosso l’utilizzo di reti terze e dei canali digitali”.

Dipendenti: “abbiamo ridotto alcuni servizi al fine di proteggere la salute e la sicurezza delle nostre persone”.

Comunità: “abbiamo cooperato con le principali Istituzioni per facilitare l’implementazione delle iniziative sociali ed economiche promosse dallo Stato e abbiamo supportato le istituzioni governative grazie alla capillarità e competenza della nostra rete logistica”.

AMPIAMENTE RICONOSCIUTO IL RUOLO SOCIALE DI POSTE ITALIANE

· Premio Best in Media Communication (BIC) nella sezione Responsabilità sociale d’impresa per l’ottima comunicazione e l’impatto sui media, con una menzione particolare alle attività svolte durante il periodo di picco del lockdown da Covid-19

· Prima classificata nell’Integrated Governance Index 2020, a conferma dell’importanza delle tematiche ESG all’interno del Piano Deliver 2022

· Best ESG Digital Governance Award per l’utilizzo di piattaforme digitali nella gestione dei dati ESG

· Ottenuta la Certificazione di affidabilità UNI ISO 26000, che certifica l’adozione di politiche ESG e la Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per le politiche rispettose dell’ambiente perseguite in tutta l’azienda