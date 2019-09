Pratici modi per risparmiare sulla benzina

Quello del pieno di benzina – e dei suoi relativi costi – è un tema che attanaglia praticamente chiunque, dalle famiglie alle aziende ai liberi professionisti.

Oltretutto va sottolineato che nel caso specifico dell’Italia, il carburante ha raggiunto ormai dei costi tali da creare realmente non pochi grattacapi a quelle persone o aziende che si trovano ad utilizzare autovetture in modo costante.

Per precisare meglio quanto già detto, basti pensare che il costo industriale del carburante è solo circa il 35% del prezzo finalealla pompa. Tutto il restante 65% è formato da tasse e accise, alcune delle quali sono anche ormai piuttosto antiche.

La prima accisa è datata 1935, del valore di 1,90 lire per finanziare la guerra in Etiopia. Allo stato attuale, sebbene nessuna delle accise sia mai stata cancellata, tutte sono andate a comporre un’accisa unica generale, senza più ovviamente finalità specifiche di alcun tipo. Tuttavia fa certamente riflettere e divertire che nel computo totale dell’accisa attuale, risulti in effetti anche una vecchia accisa per finanziare una guerra, che dunque concettualmente stiamo pagando anche ora.

Complici i grossi costi del carburante – che si attesta ormai stabilmente ben al di sopra degli 1,50 euro al litro – è interesse sempre più diffuso tra famiglie, aziende e lavoratori il tema di come risparmiare sui carburanti.

Andiamo ora ad analizzare alcune possibili opzioni:

Car sharing: un elemento spesso poco considerato ma di grande impatto sul costo del carburante. Si tratta della pratica di condividere la propria auto con persone che vanno nella stessa direzione. Molto spesso si pratica il car sharing con colleghi di lavoro – di modo che ci sia anche una conoscenza diretta di chi sale a bordo – ma non è raro che si intraprenda questa opzione anche per viaggi di diversa natura. Un noto sito/app, chiamato BlaBlaCar offre la possibilità di inserire una determinata tratta che abbiamo intenzione di percorrere e di segnalare quanti posti disponibili abbiamo in auto. A quel punto altri utenti possono prenotarsi per il trasporto previo pagamento di una certa quota. Il car sharing è dunque la pratica che più di tutte permette di risparmiare sul carburante, fino a raggiungere cifre anche del 50/70%

Distributori indipendenti: un altro pratico modo per limitare le spese per il carburante è quello di ricercare distributori indipendenti che hanno quindi modo di praticare prezzi più vantaggiosi rispetto alle grandi compagnie petrolifere. Ad agevolare questa opzione sono nate recentemente diverse app per smartphone che forniscono una mappatura di tutti i distributori di benzina in una determinata area e ne indicano i relativi prezzi, così da fornire all’utente una facile e immediata indicazione su dove trovare carburante a prezzi più convenienti.

Stile di guida adeguato: è ben noto che adottare uno stile di guida all’insegna della performance automobilistica sia certamente da un lato una soddisfazione sportiva ma, dall’altro, un’insoddisfazione economica (a meno che non siate piloti di professione). Uno stile di guida particolarmente aggressivo, infatti, necessita di giri motore particolarmente elevati, il ché si traduce in consumi di carburante sensibilmente aumentati. Avere quindi una guida più moderata costituisce dunque un vantaggio in termini di consumi, oltre che – ancor più importante – di sicurezza.

Detrazioni per professionisti e aziende: un ambito che attiene specificamente alle attività imprenditoriali è quello delle detrazioni e deduzioni. È tutto interesse delle aziende e dei liberi professionisti effettuare fatturazione (che recentemente è diventata obbligatoriamente elettronica) nel momento in cui si effettua rifornimento in modo da ottenere le detrazioni IVA per il carburante. In tal senso sono coadiuvati da piattaforme di gestione connesse a carte prepagate (come carta Soldo) che aiutano a catalogare e trasmettere le fatture elettroniche ricevute al momento del pagamento del carburante. Tramite questi passaggi dunque le aziende o i professionisti hanno la possibilità di tagliare i costi sul carburante generando un sensibile risparmio.