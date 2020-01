Presepe di Sabbia da record, al via ultima settimana

LIGNANO – Si avvicina l’ultimo fine settimana di visite per la 16° edizione del grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, fra le attività di punta del programma dei festeggiamenti del “Natale d’A…mare” di Lignano.

L’opera sarà visitabile quindi sabato 1 febbraio (orario 14.00 – 18.00) e domenica 2 febbraio (orario 10.00 – 18.00) nella tensostruttura allestita di fronte alla Terrazza a Mare. Tutte le info su www.presepelignano.it e www.lignanosabbiadoro.com.

Un bilancio da ricordare quello del Presepe numero sedici, opera monumentale realizzata dall’equipe di artisti internazionali dell’Accademia della Sabbia usando solo acqua e la sabbia dell’arenile lignanese, che è stata capace di superare le 80 mila presenze, cifra record per la manifestazione.

Un dato eccellente, anche in termini qualitativi e non solo quantitativi, visto che oltre il 25% del pubblico è rappresentato da turisti stranieri, fatto che ha confermato anche quest’anno Lignano Sabbiadoro come meta turistica molto frequentata anche nella stagione invernale. Prima della due giorni finale, venerdì 31 gennaio, giorno in cui si festeggia il patrono di Lignano, San Giovanni Bosco, avrà luogo la visita del Vescovo di Udine, Mons. Andrea Bruno Mazzocato, accompagnato per l’occasione dai sacerdoti della Forania della Bassa Friulana.

Un appuntamento molto sentito, che rappresenta un ottimo coronamento in vista della conclusione delle visite, quando la sabbia che compone le opere verrà restituita all’arenile di Lignano Sabbiadoro.

Il tema scelto per l’edizione 2019 è stato quello della Genesi e della Creazione del mondo, reso su sabbia, senza l’ausilio di alcun collante o sostanza chimica, grazie al talento dell’equipe di artisti internazionali dell’Accademia della Sabbia, composta da Irina Sokolova (Russia), Charlotte Kostner (Olanda) e Eda Kaytan (Turchia), capitanate dal maestro scultore Antonio Molin, per la direzione artistica di Patrizia Comuzzi.

La qualità delle opere e l’appropriatezza del tema sono state confermate dall’unanime giudizio del pubblico, che ha lasciato centinaia di messaggi sul libro presenze e migliaia di colorati biglietti di auguri appesi ai rami del tradizionale Albero di Yule. Il 16° Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro è stato organizzato dall’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano, in collaborazione con Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni, Consorzio Spiaggia Viva, Consorzio Holiday Vacanze, Consorzio Marine Lignano, Consorzio 6 Parchi e con il fondamentale contributo delle associazioni lignanesi.