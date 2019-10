Protezione civile, il 2 allerta gialla per piogge

FVG – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di color ‘giallo’ per mercoledì 2 ottobre dalle 6 alle 24, a causa delle piogge abbondanti e dei temporali previsti in regione.

Un marcato fronte freddo atlantico, preceduto da correnti umide sudoccidentali, passerà sulla regione, seguito da un afflusso di aria fresca e secca da nord-ovest in quota, da nord-est al suolo.

Sono previste piogge sparse e moderate

di mattina, diffuse e abbondanti dal pomeriggio, anche temporalesche e più intense specie ad est.

Dalla tarda serata le precipitazioni tenderanno a cessare. In giornata soffierà vento

da sud moderato, verso sera vento da nord in pianura e in quota, in tarda serata Bora sostenuta sulla costa.

Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – può comportare locali situazioni di crisi nella rete

idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai rovesci temporaleschi, che potrebbero essere persistenti.