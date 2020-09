Quanto vale la sostenibilitá? Bio &Piwi, convegno il 24 ottobre

ODERZO – “Quanto vale la sostenibilità?” – BIO & PIWI. E’ il tema dell’iniziativa in programma sabato 24 ottobre, ore 10.00 – 20.00 alla Cantina Soc. OPITERGIUM VINI SAC, Via Dalmazia 2 a Oderzo (Tv).

Chi è BIOVENEZIA?

BIOVENEZIA, il più grande Biodistretto veneto esteso tra le province di Venezia e Treviso, è stato costituito nel 2016 dalla spinta propulsiva di agricoltori biologici e cittadini già presenti nel territorio, sempre più interessati ai dibattiti sulla sostenibilità e alla tutela della salute e dell’ambiente. BIOVENEZIA è esteso in un’area geografica compresa tra le province di Venezia e Treviso centro- orientale, per un comprensorio che va da Cavallino Treporti fino a San Michele al Tagliamento, oltre ai Comuni trevigiani fino a Giavera del Montello per una superficie biologica delle aziende socie pari ad oltre 1.000,00 ha tra comparto viticolo, seminativo, frutticolo.

L’Associazione, senza finalità di lucro, promuove ogni iniziativa atta alla tutela e valorizzazione della natura, dal paesaggio all’agricoltura, con specifico riferimento al territorio e alla comunità centro- orientale.

Promuovere la diffusione dell’agricoltura biologica come prodotto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse, di tutele della vita collettiva e del cittadino, nonché come scelta per la sicurezza e sovranità alimentare finalizzata al miglioramento dello stile di vita legato alla salvaguardia ambientale.

Progetto TERRITORIBIO www.territoribio.it

Grazie al progetto TERRITORIBIO di cui è partner, un’ iniziativa finanziata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014/2020) che consente l’ammodernamento delle zone rurali, la salute dei cittadini, il miglioramento della competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale, BIOVENEZIA ha in carico l’organizzazione di Fiere e Workshop dedicate alla divulgazione del biologico.

Finalità della manifestazione

La viticoltura ricopre una parte importante della tradizione veneta e la conduzione al biologico si sta estendendo sempre più.

La giornata del 24 ottobre si apre con un workshop dalle tematiche importanti, da matrice istituzionale e scientifica e di natura tecnica e commerciale.

BIOVENEZIA intende validare i dati della vitivinicoltura biologica e dare luce alla parte che guarda al futuro, i resistenti, vitigni che sempre più andranno a coesistere con la viticoltura tipica delle nostre terre.

L’importante appuntamento dal taglio nazionale, vede la partecipazione di aziende da tutta Italia, la coesione porterà a delineare un percorso atto ad una vitivinicoltura sempre più innovativa, sostenibile e scientificamente tutelata.

Il coinvolgimento di CREA-VE e UNIPD, VCR e WINEPLANT vertono a sottolineare che sempre più l’agricoltura ha bisogno della scienza, di istituzioni che si prodigano a sostenere e tutelare l’intero comparto, nonché la crescita sostenibile e l’ammodernamento rurale.

La parte gustativa attraverso i banchi di assaggio andrà a testimoniare cosa il mercato offre e quale fino ad oggi il risultato dell’investimento di ogni azienda, a convogliare nel calice il prodotto vino che sarà il testimone di ciò che il consumatore finale andrà a scegliere.

Programma manifestazione: PRIMA PARTE: WORKSHOP 10-15,30

10-12, Sala convegni: La scienza verso la sostenibilità, tra biologico e PIWI (solo su registrazione) Intervengono:

Regione Veneto Daniele Piccinin Presidente Biovenezia, Il biologico e resistente nel Biodistretto.

Riccardo Velasco Direttore CREA-VE, Resistenti, stato dell’arte.

Luca Rossetto prof. UNIPD, Trend dei consumi del mercato biologico e primi rilievi sui resistenti. Carlo Duso prof. UNIPD, La scienza a tutela delle malattie della vite.

Daniele Cecon VCR, I mercati dei resistenti.

Alexander Morandell WINEPLANT, Varietà dei resistenti e adattamento ai suoli.

Giampaolo Ciet Presidente PIWI Veneto, La situazione PIWI Veneto.

Alessandro Sala Presidente PIWI Lombardia, Presentazione di PIWI International. Modera Emiliana Carotenuto L’Informatore Agrario

14,30 – 15,30 Sala Casa del Vino P. 1° Degustazione per giornalisti ed operatori. Ogni azienda sceglierà un campione per la degustazione tra biologico e PIWI (circa 25 aziende).

SECONDA PARTE FIERA:

14 Sala Convegni: Apertura banchi di assaggio (ingresso libero su registrazione)

16,30-17,30 Sala Casa del Vino P.1 °Masterclass alla cieca, sei tra vini BIO e PIWI (max 40 persone su

registrazione).

20 Chiusura banchi di assaggio e manifestazione.

A chi è rivolto l’Evento?

1. Addetti al comparto viticolo e vitivinicolo;

2. Circuito ho.re.ca, agenzie di rappresentanza, distribuzioni; 3. Giornalisti, Stampa locale e nazionale;

4. Wine blogger, Sommelier e appassionati.

Aziende aderenti

L’invito a partecipare oltre alle Aziende Socie del BIOVENEZIA è esteso ai Biodistretti veneti, Biodistretto dei Colli Euganei e Bio Verona, all’Associazione PIWI International e ad altre aziende regionali e nazionali da coltura biologica certificata e resistente.

Ticket ingresso

Nel rispetto delle normative di emergenza COVID l’ingresso è gratuito su invito o registrazione.