Recovery, Dreosto (Lega): “Patuanelli si dimentica il Friuli”

FVG – “Bene dedicare ingenti finanziamenti provenienti dal Recovery Fund al Porto di Trieste ma Patuanelli però non si deve dimenticare tutto il resto della Regione Friuli Venezia Giulia. La pioggia di soldi che potrebbe arrivare allo scalo giuliano è sicuramente propedeutica allo sviluppo del resto della Regione ma è necessario investire anche sulle altre infrastrutture o centri di interesse regionali. Penso all’interporto di Pordenone, snodo strategico per i collegamenti commerciali con il Nord Europa, al rafforzamento delle vie di collegamento tra Friuli, Veneto e Austria”.

A dichiararlo in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale della Lega FVG Marco Dreosto.

“Non si può dimenticare – aggiunge Dreosto – di inserire nel piano nazionale anche il rilancio del progetto ‘Udine 2050’ con la riqualifica dell’ex Safau che da decenni attende di essere restituita alla città di Udine, fino al vecchio scalo merci. Patuanelli non utilizzi la sua posizione per meri fini elettorali ma pensi a una serie di progetti che riguardino il Friuli Venezia Giulia nel suo complesso proprio per non perdere un’occasione unica per il rilancio del nostro territorio”.