Riccardo Pes new entry della nota casa editrice Sonzogno

FVG – Il giovane violoncellista e compositore friulano Riccardo Pes firma un importante contratto con la storica Casa Musicale Sonzogno di Milano per la pubblicazione di alcune sue opere inedite.

Tra le composizioni scelte anche alcuni lavori dedicati al Friuli e al fiume Cellina contenuti nel suo primo album “Cellina Work” e che verranno eseguiti il prossimo 30 Novembre presso l’Auditorium della Centrale Idroelettrica di Malnisio. Riccardo Pes, oltre agli studi presso il Royal College of Music di Londra e l’Accademia Santa Cecilia di Roma con Giovanni Sollima, ha studiato privatamente composizione e contrappunto.

Le sue opere sono state presentate in importanti festival come la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano, Teatro Valle di Roma, Southbank Centre e Royal Academy of Arts di Londra.

“Ho sempre relegato Il mio lato compositivo ad una dimensione molto intima e mai mi sarei immaginato di vedere le mie opere pubblicate per una casa così importante a fianco di compositori come Mascagni, Bizet, Boccadoro e Giovanni Sollima – afferma Pes – è stato solo grazie allo stimolo di un mio amico compositore che ho deciso di inviare alcuni spartiti perché potessero essere presi in considerazione”.

Tra i prossimi progetti ci sono anche composizioni inedite sulle poesie di Jehane Markham, nota poetessa inglese della BBC con cui Riccardo collabora, e la pubblicazione di un cd con musiche scritte per le poesie di Pierluigi Cappello interpretate dall’amico Stefano Montello.

Tra le collaborazioni ci sono anche quelle con il regista Ferdinando Vicentini-Orgnani per cui scriverà presto una nuova colonna sonora.