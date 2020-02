Rotary Day 2020 il 22 febbraio con Magicando

PORDENONE – Sabato 22 febbraio ore 20:30 è in programma MAGICANDO – spettacolo di magia, con ingrasso gratuito.

In occasione del ROTARY DAY 2020, giornata in cui i cinque club del Pordenonese regalano alla cittadinanza uno show di magia presso il Nuovo Cinema Don Bosco per dare visibilità a questo progetto di comunità e innovazione sociale.

20:30 Presentazione del Rotary e del progetto

20:45 Spettacolo Show di Magia a cura di Teatro Arte Magica

20:30 Brindisi di Carnevale

Il Rotary Day è la giornata in cui si festeggia la nascita di questo sodalizio, che in 115 anni di esistenza (nacque a Chicago nel 1905) si è radicato in quasi tutte le Nazioni del mondo, creando una rete di persone che si dedicano alla promozione di service rivolti principalmente al mondo del lavoro, alle comunità in cui si radicano i club, allo sviluppo della pace e della comprensione fra i popoli, ed ai giovani, attraverso attività di sviluppo di doti di leadership e programmi di scambio culturale e borse di studio.

Imponente l’azione umanitaria a carattere transnazionale che vede il Rotary attore principale di un traguardo storico: l’eradicazione della Poliomielite.

E’ per far conoscere i programmi e lo spirito che anima il Rotary International che si festeggia il Rotary Day.

Quest’anno, i cinque club del territorio pordenonese hanno deciso di perseguire questo scopo al Nuovo Cinema Don Bosco perché è il luogo che ha accomunato parecchie generazioni di Pordenonesi ed è quindi la location ideale per presentare il Rotary e le cose che fa nella nostra città. .

Il Nuovo Cinema Don Bosco è un progetto di comunità promosso dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Comune di Pordenone, CinemaZero, Istituto Don Bosco, Fondazione Well Fare Pordenone e con il contributo della Fondazione Friuli.

MAGICANDO, il Galà di magia della compagnia Teatro Arte Magica viene continuamente rinnovato nei contenuti in modo che lo spettacolo possa sempre destare l’interesse di un pubblico eterogeneo ed esigente.

II Teatro Arte Magica è una compagnia di affermati prestigiatori che ormai da molti anni calcano le scene di importanti palcoscenici nazionali e d’oltre confine, presentando uno spettacolo di magia ed illusionismo di elevata qualità e di ottimo impatto sul pubblico.

Il Teatro Arte Magica si propone come obiettivo principale quello di avvicinare un pubblico sempre più vasto al misterioso mondo dell’illusionismo e della prestidigitazione, proponendo uno spettacolo rispettoso della più antica tradizione magica, ma nel contempo originale e frizzante. Uno spettacolo frutto di originalità e ricerca, insomma, volto alla modernizzazione nel rispetto della classicità, sostenuto dalla tecnica e personalizzato dal brani musicali per un crescendo di sogno tra realtà e fantasia.

Lo spettacolo è adatto a tutti, in grado di incantare e coinvolgere i bambini e, nel contempo, di soddisfare il bisogno di evasione degli adulti.