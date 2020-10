Saldi di Halloween 2020: benessere e videogames in vetta

Halloween, una delle feste americane più amate del nuovo millennio, si avvicina. La ricorrenza è nata in realtà secoli e secoli orsono ma – nell’accezione odierna – si è pensato alla vera e propria festività come la intendiamo oggi solo verso il XX secolo, dove la festa di Halloween è stata riproposta in Gran Bretagna con feste popolari, giri turistici che promettono visioni di fantasmi (alquanto fittizie e spesso di dubbio gusto, ma vbè).

Le usanze americane di dolcetto o scherzetto e zucche intagliate ad Halloween sono però state importate anche nel resto del mondo. Oggi Halloween è una ricorrenza molto popolare sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna ma ormai la sua eco è stata diffusa in tutta Europa e soprattutto in Italia.

Ma torniamo a noi.

Per Halloween il mondo del web ha dato ha dato inizio ai suoi saldi stagionali che iniziano proprio in questo periodo dell’anno e che hanno come tematica – indovinate – tutto ciò che è possibile acquistare. Quindi beh, se aveste intenzione di passare le prossime serate nella comodità di casa con il pc alla mano a fare acquisti online in vista dei super sconti del black friday allora possiamo dire che questi saldi sono esattamente ciò che fa al caso vostro.

Quali sono i prodotti in trend

Anche per quest’anno i trend sono grossomodo gli stessi, dai videogames alle console, dai piccoli e grandi elettrodomestici fino agli amatissimi e intramontabili prodotti per il benessere.

Si confermano ai primi posti i prodotti dimagranti e massaggiatori che sono sempre un regalo gradito per le donne, tra tutti i massaggiatori anticellulite (i cui trend di vendita sembrerebbero aumentati anche grazie al triste “effetto-lockdown” che ci ha visti tutti un po’ ingrassati). Altri bestseller sono i prodotti per videogiocatori come le sopracitate console.

A farla da padrone, in termini di pubblico, sempre i ragazzini della GenZ, che magari stanchi di saltellare tra tik tok e instagram hanno effettivamente iniziato a fare conversioni reali acquistando moltissimi videogiochi a prezzi super convenienti.

Quindi, quali sono i videogame in saldo maggiormente apprezzati?

Ecco di seguito una lista dei prodotti più invitanti da comprare per i più giovani:

● PlayStation 5, con il 40% di preferenze

● X Box Series X, con il 32% di preferenze

● Pc Gaming, con il solo 8% di preferenze

Cosa aspettarsi per la festività

Ovviamente, con il Covid a ridosso di questa festività è difficile immaginare grandi code nei negozi ed è piuttosto intuitivo credere che invece saranno i sistemi informativi digitali a farla da padrone nella vendita dei prodotti sopracitati. In testa alle classifiche dei siti più visitati, sempre i soliti punti fermi, riferimento per milioni di acquirenti non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Del resto, già la precedente ondata di Coronavirus ha riempito le tasche dei colossi dello shopping web (tra tutti Amazon), e ha indebolito le attività commerciali fisiche. L’avvicinarsi di questo evento avrebbe potuto e dovuto giovare sulle entrate delle attività locali, ma di decreto in decreto pare proprio che la strada che si intraprenderà sarà ancora una volta differente e che la supremazia del web continuerà ad imporsi… Coronavirus o meno.