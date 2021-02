Salute: Piccin (FI), padiglione ospedale Pordenone per cure intermedie

“Recuperare un padiglione dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per dedicarlo alle cure intermedie, tassello fondamentale per il percorso di guarigione dei pazienti e che attualmente soffre, come emerso nell’emergenza Coronavirus e non soltanto, della carenza di posti letto. Occorre progettare e finanziare al più presto il progetto. E’ un indirizzo politico messo nero su bianco in una mozione a mia prima firma, che sarà oggetto di discussione in Aula”.

Lo annuncia in una nota la consigliere regionale di Forza Italia, Mara Piccin.

“Le strutture per le cure intermedie (Sci) sono volte a garantire la continuità delle cure – dice la Piccin -, consolidare le condizioni fisiche e continuare il recupero funzionale a beneficio di pazienti in dimissione dai reparti per acuti e di individui provenienti dal territorio, per i quali il medico di

medicina generale richieda un ambiente protetto per proseguire le terapie ed evitare un ricovero ospedaliero”.

“Il sistema di cure intermedie – osserva la consigliera – svolge un ruolo chiave per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti, mantenendo un raccordo stabile tra strutture ospedaliere e territorio. La pandemia ha fatto emergere le criticità, non soltanto nel Pordenonese, in rapporto alla

prevenzione e alla rete di medici di medicina generale, ma anche in riferimento alla gestione della continuità delle cure nella fase post-acuta, sia dal punto di vista organizzativo che delle

strutture e dei posti letto dedicati alle cure intermedie”.

“Nel territorio dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale – osserva la forzista – è emerso un significativo deficit di posti letto di media e bassa intensità. Rispetto a uno standard minimo programmato, in base alla delibera della Giunta regionale 2.673 del 2014, di 270 posti letto, l’offerta attuale è di 171, con un gap di 99. È evidente che interventi volti a superare la distanza

tra programmato e reale in questo segmento dei percorsi di cura sono necessari e urgenti”.

“Occorre avviare l’iter di progettazione e finanziare al più presto l’opera di recupero di un padiglione: una risposta è urgente non soltanto perché la domanda sia emersa con la pandemia, ma in generale per soddisfare la necessità di cure intermedie del territorio, in linea del resto con la riforma del Sistema sanitario regionale targata Centrodestra quando in passato non si è andato oltre le dichiarazioni di principio senza passi avanti concreti”.