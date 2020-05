Scatole di cartone, tutti gli utilizzi che se ne possono fare

Che sia per imballare merce da spedire o per traslochi, per invii postali o per qualsiasi altra esigenza, le scatole di cartone hanno un ruolo spesso determinante nella nostra quotidianità.

Oggetti comuni, di quelli che, magari, non godono di eccessiva considerazione e dei quali se ne comprende l’importanza quando se ne ha bisogno.

Spesso non si sa neanche dove andare a reperire oggetti di questo genere: le scatole di cartone sono di varie tipologie a seconda delle necessità ed oggi sono facilmente reperibili anche in rete, sui tanti siti di settore che trattano questi prodotti. Analizzando i trend si scopre che negli ultimi anni il ricorso a questi strumenti è anche aumentato. I motivi? Sono da ricercare in diverse ragioni, tra le quali ad esempio l’incremento enorme che hanno avuto gli acquisti online e, diretta conseguenza, gli e-commerce. Acquistare in rete implica di dover ricevere al proprio domicilio il pacco con la merce: ecco che i dati sugli e-commerce hanno soffiato sulla diffusione delle scatole di cartone. Chi decide di avviare una attività online deve necessariamente avere un approvvigionamento costante di scatole di cartone.

I principali utilizzi delle scatole di cartone

Ma questi prodotti tornano utili anche per altre necessità, come ad esempio nel caso di traslochi. Anche lì, si pensi alla grande utilità di avere a disposizione scatole di cartone per imballare la merce da dover trasferire da una abitazione ad un’altra.

In base all’esigenza che si ha si procede poi a scegliere la tipologia di scatola maggiormente adatta: è importante quindi scegliere la giusta dimensione della scatola, a seconda della merce che i si dovrà stipare al suo interno, oltre che il materiale adatto. Si perché le scatole di cartone non sono tutte uguali, ci sono diverse declinazioni di materiale: più o meno spesso e più o meno resistente, sempre partendo dalla conformazione del contenuto e dalla necessità di preservarlo.

Esistono, tanto per citarne alcune, scatole di cartone ad onda singola, scatole ad onda doppia, scatole di cartone con fondo e coperchio; ed ancora scatole postali con chiusura adesiva, le scatole piatte per le spedizioni, scatola a montaggio rapido.

Ce ne è per tutti i gusti e per ogni esigenza; negli ultimi tempi stanno prendendo molto piede le scatole di cartone personalizzate, per chi abbia una attività e voglia spedire la propria merce ai clienti donando un tocco di originalità contribuendo a fare branding. Una soluzione, per tornare al discorso di partenza, ideale per coloro i quali abbiano una attività in rete e debbano spedire la propria merce.