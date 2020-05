Scopri tutte le funzionalità delle vasche idromassaggio di Import For Me

Avere nel proprio bagno di casa una vasca idromassaggio confortevole, rilassante e dotata di funzioni sofisticate è il desiderio di molti. Il mercato offre oggi una vastissima gamma di vasche idromassaggio molto semplici da installare, che permettono, direttamente nella propria casa, di vivere l’esperienza di un vero centro benessere, realizzando una piccola Spa personale anche in una stanza da bagno di dimensioni contenute.

Per chi pensa ancora che un dispositivo di questo tipo sia eccessivamente costoso, molto ingombrante o particolarmente difficile da posare, le vasche idromassaggio di Import For Me rappresentano la scelta ideale, ed offrono a tutti di trovare la soluzione adatta.

Dai modelli più semplici e basilari, ma comunque confortevoli, alle versioni più performanti, è possibile scegliere tra un ampio assortimento per individuare il modello in sintonia con le proprie esigenze e preferenze personali e con le caratteristiche del proprio bagno

Vasche idromassaggio piccole e compatte per ambienti residenziali

Per installare una vasca idromassaggio non è necessario disporre di un ambiente bagno dalla superficie molto estesa. Import For Me propone vasche di dimensioni contenute, confortevoli e dotate di tutte le funzioni necessarie per usufruire del massimo vantaggio: molteplici getti idromassaggio con effetto rilassante, tonificante ed energizzante, rubinetteria, miscelatore e luce interna.

Le vasche idromassaggio di forma rettangolare o semicircolare sono disponibili sia nella versione singola, sia nel modello adatto ad accogliere due persone. Per chi desidera provare un’esperienza più coinvolgente e una sensazione di relax avvolgente e totale, è possibile scegliere tra le diverse varianti dotate di impianto luminoso per godere degli effetti della cromoterapia.

Dedicato a chi preferisce la doccia, o ad un ambiente bagno dalla conformazione particolare, il box doccia idromassaggio è dotato di una serie di getti d’acqua regolabili, illuminazione interna, radio e impianto di cromoterapia e aromaterapia, rivelandosi la soluzione perfetta per chiunque fosse alla ricerca del relax totale senza uscire di casa.

Vasche idromassaggio per strutture resort e Spa

I proprietari e i gestori di strutture ricettive, agriturismi, B&B, Spa e hotel possono trovare facilmente tra l’assortimento di Import For Me le vasche idromassaggio più adatte per rispondere ai desideri dei propri ospiti.

I modelli di vasca idromassaggio angolari o rettangolari possono accogliere comodamente due persone e offrire la possibilità di condividere una fantastica sensazione di piacere e di benessere. I modelli più sofisticati sono dotati di almeno 8 o 9 getti d’acqua, luce interna e sistema di luci colorate per usufruire dei benefici effetti della cromoterapia. I comandi delle varie funzioni avvengono tramite pannello digitale, la radio permette di accompagnare l’esperienza dell’idromassaggio ad un piacevole sottofondo musicale. Tutte le vasche idromassaggio disponibili su Import For Me vengono fornite complete di rubinetteria, accessori e istruzioni per la posa e la configurazione.

Un’ottima alternativa alla classica vasca idromassaggio, ideale anche per un ambiente residenziale, è il box doccia idromassaggio comprensivo di modulo sauna e bagno turco che regala una fantastica esperienza e una sensazione di energia e di benessere, grazie alle numerose funzioni e agli accessori di cui è dotata, dall’impianto di ozonoterapia, alla radio, al sistema illuminante cromoterapico, finalizzati ad offrire un piacevole effetto rigenerante.