Scuole aperte al Cefap. Incontro virtuale sabato 16 gennaio

FVG – Torna l’appuntamento con Scuole Aperte, l’occasione per scoprire da vicino i percorsi di formazione triennale CEFAP presso le sedi di Codroipo e Tolmezzo.

CEFAP organizza incontri virtuali e in presenza per tutte le famiglie che desiderano conoscere l’offerta formativa 2021/22.

L’incontro virtuale si svolgerà sulla piattaforma Zoom per il consueto orientamento annuale rivolto ai ragazzi in uscita dalla scuola media SABATO 16 GENNAIO dalle ore 15.00 alle ore 16.00, il collegamento si trova nel sito www.cefap.fvg.it.

L’incontro in presenza si svolgerà nella stessa data su appuntamento.

L’Open Day rappresenta la migliore occasione per orientarsi e raccogliere informazioni sui corsi di Istruzione e Formazione Professionale proposti da CEFAP FVG per i ragazzi che terminano il percorso di formazione secondaria di primo grado. Nelle sedi di Codroipo e Tolmezzo docenti, tutor e coordinatori saranno a disposizione in videoconferenza o in presenza su appuntamento per fornire tutte le informazioni necessarie sui corsi.

Le Qualifiche e i Diplomi per l’anno formativo 2021/22 a Codroipo sono:

• Addetto alle Attività Agroambientali

• Tecnico delle Produzioni Vegetali (4°anno)

• Addetto alle Lavorazioni in Filiere Agroalimentari

• Tecnico delle Trasformazioni Agroalimentari (4°anno)

Le Qualifiche e i Diplomi per l’anno formativo 2021/22 a Tolmezzo/Paluzza sono:

• Addetto alle Attività Montane

• Tecnico della Gestione di aree a Boscate e Forestali (4°anno)

Tutti i corsi assicurano al termine del percorso una Qualifica Professionale (3°anno) e Diploma Professionale (4°anno) riconosciuti a livello nazionale (livello III e IV europeo) con crediti formativi grazie ai quali è possibile continuare gli studi iscrivendosi ad una scuola secondaria superiore.

Durante il percorso formativo sono previsti dei periodi di stage presso aziende legate al percorso di studi intrapreso, grazie alle numerose partnership con imprese del territorio che accrescono le possibilità di futuro inserimento lavorativo.

Ecco il video