Sei over 55? Niente vaccino. La nuova ipotesi AstraZeneca

FVG – Dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid traspare una certa preoccupazione, non solo per i probabili ritardi, ma anche per il rischio che il via libera dell’Ema ad AstraZeneca arrivi alla fine con alcune limitazioni, per esempio sul fronte dell’età, rendendolo utilizzabile solo al di sotto dei 55 anni, cioè per la fascia anagrafica in cui è stata riscontrata la maggiore efficacia.

Con i suoi collaboratori il commissario Domenico Arcuri ha ragionato sulle fasi della distribuzione, sottolineando margini di manovra comunque favorevoli: se anche il disco verde dell’Ema arrivasse a febbraio, saremmo ugualmente nei tempi previsti, con la fornitura entro fine marzo. Per il semplice fatto che giocheremmo in casa.

Al Commissario, infatti, risulta che i vaccini AstraZeneca siano già pronti nell’impianto di Anagni e potrebbero arrivare molto velocemente all’aeroporto di Pratica di Mare, per far scattare la distribuzione.

Il dramma sarebbe un stop prolungato o un (improbabile) no secco all’autorizzazione, perché «avremmo 40 milioni di vaccini in meno e dovremmo correre ai ripari per rimpiazzarli, cosa non semplice nel breve periodo».

Foto Adnkronos