Servizi customer care human Gap Trieste, nasce CareN

FVG – Nell’era del digitale, dove le nostre vite sono sempre più legate alle nuove tecnologie, utili ed ormai indispensabili strumenti per la semplificazione del quotidiano, il tema dell‘Intelligenza Artificiale si colloca alla perfezione in questo periodo di grandi innovazioni.

Ad oggi, infatti, non è raro sentir parlare dei cosiddetti Bot: ma cosa sono precisamente?

Si tratta di un programma che, attraverso un’interfaccia testuale e vocale, è in grado di condurre una conversazione, simulando un comportamento umano grazie alle tecniche dell’A.I (Artificial Intelligence).

Un programma approfondito e vario, che permette un’ampia gamma di operazioni, come, ad esempio, l’accesso e la fruizione di servizi e l’acquisto di prodotti.

Tutto questo grazie all’integrazione con i sistemi digitali dell’azienda, dando vita ad uno strumento a dir poco rivoluzionario che, può diventare un vero e proprio portavoce aziendale: perché, l’evoluzione innovativa, in quest’epoca di rapidi, e grandi, cambiamenti, è proprio il VoiceBot.servizi di customer care human di Gap di Trieste

E dall’evoluzione digitale dei servizi di customer care human di Gap di Trieste che nasce CareN: una risorsa sviluppata su una piattaforma proprietaria IT & AI (denominata ICA, Intelligent Contact Agent) che rappresenta l’unione vincente tra le potenzialità della moderna Intelligenza Artificiale e la pluriennale esperienza dell’azienda in vari settori, che hanno portato alla creazione di un servizio di nuova generazione che offre una solida ‘user experience’.

CareN è un servizio Cloud, che offre un servizio sia vocale sia testuale e che funge, ad esempio, da VoiceBot che si interfaccia con il centralino dell’azienda, identificando il chiamante e rispondendo usando il linguaggio naturale.

Si parla quindi di un vero e proprio assistente virtuale che ha, tra le sue carte vincenti, un utilizzo semplice e intuitivo, al pari di una conversazione telefonicacon un umano.

Ma quali sono i vantaggi di CareN in un’azienda? Innanzitutto CareN svolge molti lavori differenti, sia in modalità inbound, quindi per quanto riguarda le chiamate in entrata, sia outbound, quindi per i servizi in uscita.

Si tratta di uno strumento Multitasking: i Bot possono infatti operare senza un limite massimo, permettendo quindi un’ottimizzazione del lavoro e, soprattutto, uno snellimento nei tempi di risposta e di gestione, alleviando inoltre il lavoro di assistenza, fungendo come primo punto di contatto: filtrando le chiamate dei clienti e reindirizzandole ai dipendenti solo quando necessario, in questo modo aiutano il cliente a ottenere il prodotto, o il servizio, più adatto alle loro esigenze nel minore tempo possibile.

CareN è inoltre una risorsa che trova massima espressione anche sui canali online, integrandosi con i sistemi dell’azienda per un’esperienza seamless, permettendo l’impiego dei propri dipendenti in lavori non ripetitivi e a maggior valore aggiunto.

Care.N è quindi una risorsa unica e vantaggiosa in termini di controllo dei costi, ma soprattutto rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo della customer experience, regalando al cliente un servizio di grande qualità, per una conversazione innovativa, efficace, virtuale, ma che comunica come se fosse un umano.

CareN è un servizio offerto da Gap s.r.l., azienda con sede a Trieste certificata ISO:9001 per la qualità del servizio, ISO:18295-1 per qualità e requisiti di servizio per centri di contatto e ISO:27001 per il trattamento dei dati personali. Per informazioni è possibile contattare il numero 040-0648648 e parlare direttamente con CareN.