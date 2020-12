Servizi postali al passo con i tempi: quando la raccomandata si fa online

L’invio di documenti tramite la posta raccomandata rimane il mezzo più usato per la trasmissione di comunicazioni importanti in maniera legale e sicura. E’ un servizio utilizzato in molti campi, basti pensare alle partecipazioni a bandi di concorso, disdette ad abbonamenti, invio di reclami e comunicazioni varie di cui si necessita la prova di consegna.

Con la posta raccomandata si può avere, infatti, la certezza della consegna al destinatario o a un suo delegato. Il riconoscimento viene accertato direttamente dal portalettere al momento della consegna.

Grazie all’avvento di Internet, è ora possibile effettuare online molti servizi finora svolti in maniera tradizionale. La raccomandata online è uno dei questi, grazie al portale di Ufficio Postale, operatore storico e affidabile nel settore dei servizi postali.

Senza dover uscire per recarsi in ufficio postale, è possibile spedire comodamente da casa i documenti necessari. Tutto quello di cui si necessita è una connessione a internet e un pc, tablet o smartphone.

Si tratta di un servizio decisamente innovativo, che permette di evitare le code allo sportello e risparmiare tempo da poter dedicare ad altro.

Come ogni servizio online, anche le modalità di pagamento sono sicure e affidabili. I metodi accettati al momento sono la carta di credito, il bonifico bancario, paypal oppure, nel caso fosse un servizio utilizzato spesso, anche la ricarica del proprio account personale.

I documenti da spedire possono essere caricati direttamente sul sito. Se, invece, non si disponesse di un file in formato pdf già pronto, si può creare il contenuto del documento manualmente tramite un editor apposito.

La raccomandata verrà poi stampata, imbustata e spedita al destinatario richiesto. Se gli stessi documenti andassero inviati a più destinatari, è possibile in un’unica operazione inserire fino a 200 indirizzi. Entro 48 ore sarà disponibile sul sito la tracciatura della busta.

Si possono scegliere diversi servizi accessori legati alla raccomandata da inviare. Si può, ad esempio, richiedere un sms di notifica di stato finale della raccomandata e una copia dei documenti inviati con recapiti e allegati.

Il servizio più richiesto resta sempre la ricevuta di consegna cartacea ed elettronica, con data e firma del ricevente. La raccomandata con ricevuta di ritorno ha, infatti, pieno valore legale. Il mittente, in questo modo, riceve un avviso di consegna da parte dell’ufficio postale dopo che il portalettere ha consegnato la busta.

La comodità che questo tipo di servizio porta nella vita di tutti i giorni è notevole. In un periodo difficile come quello in corso, inoltre, con difficoltà e limitazioni negli spostamenti, la possibilità di spedire documenti direttamente da casa rappresenta una grande innovazione.