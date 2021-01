Servizio civile universale, un anno che ti cambia la vita!

FVG – Vuoi capire come spendere la tua vita?

Vuoi dedicare il tuo tempo agli altri?

Se hai dai 18 ai 28 anni, e cerchi una risposta a queste domande, ecco una occasione per te! Il servizio Civile Universale è una esperienza che può fare al caso tuo.

CON CHI?

Con Don Bosco!

I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice del Triveneto, che da sempre si occupano di educazione dei giovani, hanno pubblicato 8 progetti, per un totale di 132 posti in 37 diverse sedi tra Veneto e Friuli.

CANDIDATURA E SCADENZE

Il servizio civile dura 12 mesi e si svolgerà tra il 2021 e il 2022. Ciascun progetto prevede il raggiungimento di 1145 ore.

Avrai tempo fino all’8 febbraio per inviare la candidatura.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite identità digitale Spid (Sistema di Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali è necessario collegarsi al sito: https://www.spid.gov.it/

COMPENSO

I volontari hanno diritto a un compenso mensile pari a 439,50 €.

Ecco i progetti a cui puoi aderire:

PROGETTI VENETO

Ad Astra: per un servizio nelle scuole elementari, medie e superiori (tutoraggio scolastico, affiancamento nelle attività formative e supporto nelle attività educative…).

13 sedi con 37 posti totali, nelle seguenti province: Verona, Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Belluno

Scuola che avvia alla vita: per un servizio nelle scuole superiori, con un mese dedicato al tutoraggio lavorativo (orientamento al lavoro, colloqui conoscitivi…).

3 sedi con 5 posti totali, nelle province di Venezia e Verona

A te li affido: per un servizio nelle scuole dell’infanzia (affiancamento nelle attività educative e formative).

11 sedi con 16 posti totali, nelle province di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Vicenza, Venezia

Sai fischiare: per un servizio nelle comunità per minori (supporto durante la vita quotidiana comunitaria dei minori)-

1 sede con 4 posti nella provincia Verona

La buona stoffa: per un servizio negli oratori (inserimento nelle attività dell’oratorio per una presenza di accompagnamento tra i giovani).

11 sedi con 21 posti totali, nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo, Verona

PROGETTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Girotondo: per un servizio nelle scuole dell’infanzia (affiancamento nelle attività educative e formative).

3 sedi con 4 posti nelle province di Pordenone, Trieste, Udine

Tutto a metà: per un servizio nelle comunità per minori (supporto durante la vita quotidiana comunitaria dei minori).

3 sedi con 10 posti nelle province di Udine e Pordenone

Mandi!: per un servizio nelle scuole elementari, medie e superiori (tutoraggio scolastico, affiancamento nelle attività formative e supporto nelle attività educative…).

5 sedi con 20 posti disponibili nelle province di Udine e Pordenone

Coinvolgersi nell’impegno sociale per gli altri è una bella occasione di crescita e maturazione personale.

Non perdere tempo! Dona il tuo tempo!