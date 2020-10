Settimana bianca in Trentino: 5 consigli per una vacanza in famiglia

Quest’anno sono già moltissimi coloro che stanno scegliendo il Trentino come meta per le prossime vacanze invernali e la cosa di certo non ci stupisce. Parliamo infatti di una regione che ha moltissimo da offrire in tutte le stagioni dell’anno ma che con i primi freddi si trasforma in un vero e proprio Paradiso.

Ideale per gli amanti dello sci, il Trentino è una meta sempre più consigliata e in questo particolare momento storico lo è ancora di più. Trascorrere una settimana circondati dalla natura incontaminata, dove gli spazi sono aperti ed il rischio di assembramenti inferiore rispetto alle grandi città è un vantaggio non da poco.

È anche per questo motivo che in molti hanno deciso di prenotare le prossime vacanze in Trentino e non possiamo certo dare loro torto.

Oggi vi diamo alcuni consigli per rendere il vostro soggiorno davvero perfetto ed evitare imprevisti o spiacevoli sorprese, che rischierebbero di rovinare tutta la vacanza.

#1 Scegliere la struttura giusta

In Trentino ci sono moltissime località così come non mancano di certo le strutture alberghiere, anzi possiamo dire che ce ne sono anche troppe! Come trovare quella perfetta per le proprie esigenze? Di certo conviene prenotare online, perché non solo spesso si risparmia ma si possono anche confrontare varie alternative in modo da trovare quella più adatta. Se però volete andare a colpo sicuro, vi consigliamo di dare un’occhiata alle proposte di Hotels & Residences Dolomiti ClubRes in Trentino. Sul sito ufficiale potete trovare le migliori strutture della regione, nelle località più belle e caratteristiche.

#2 Prenotare con un certo anticipo

Come abbiamo accennato, sono già diversi coloro che hanno scelto il Trentino come meta per le vacanze invernali dunque conviene prendersi con un certo anticipo. Prenotando all’ultimo minuto infatti si rischia di non trovare disponibilità presso la struttura che si era scelta e doversi accontentare di quello che rimane libero.

#3 Approfittare del Bonus Vacanze

Quest’anno, fino al 31 dicembre 2020, è possibile usufruire del Bonus Vacanze che dà diritto ad uno sconto importante. Per ottenerlo occorre presentare la dichiarazione Isee, ma il limite di reddito per averne diritto non è estremamente basso dunque sono parecchie le famiglie che possono approfittare di questa opportunità. In Trentino non tutte le strutture accettano il Bonus Vacanze, ma se scegliete quelle della catena Clubres potete andare sul sicuro perché dal 4 dicembre al 31 dicembre offrono la possibilità di utilizzare tale sconto.

#4 Scegliere il periodo giusto

In molti si chiedono quale sia il periodo perfetto per una vacanza in Trentino e fortunatamente la risposta è piuttosto semplice. In inverno infatti questa regione è sempre pronta ad accogliere visitatori ed è in grado di offrire tutto quello che si può cercare durante un soggiorno. La stagione turistica invernale va da novembre a marzo, gli impianti sciistici sono aperti ed è possibile godere di tutte le bellezze della regione.

#5 Chiedere la Trentino Guest Card

Alcune strutture la offrono compresa nel prezzo del soggiorno e si tratta di un dettaglio da non sottovalutare. La Trentino Guest Card infatti permette di ottenere interessanti sconti e di spostarsi liberamente utilizzando i mezzi pubblici.