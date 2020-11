“Shooting star”, è il nuovo singolo del violoncellista friulano Riccardo Pes. L’audio

FVG – Si intitolerà “Shooting Star” il nuovo singolo del violoncellista e compositore friulano Riccardo Pes, in uscita venerdì 13 novembre. Il singolo è estratto dal nuovo album, che si sarebbe dovuto presentare questo venerdì all’ l’Auditorium Concordia di Pordenone ed anticipa l’uscita del nuovo album intitolato “Qubit” che slitta alla prossima primavera a causa dell’emergenza Covid, e sarà realizzata con il sostegno di Rotary Club Pordenone e con la partecipazione di Annamaria Poggioli.

L’album si ispira al connubio tra musica e scienza, in particolare all’astrofisica. “Sono sempre stato affascinato dai misteri del cosmo. In particolare, dalle frequenze e suoni che si propagano nello spazio. Il cosmo non è così silenzioso come crediamo, ci sono moltissime frequenze inudibili all’orecchio umano ma che raggiungono la terra dopo milioni di anni. Sono rimasto impressionato dalla rielaborazione sonora di alcune frequenze captate dalla NASA grazie ad un’antenna al plasma.

Lo spazio è vivo, ci parla, e i suoi misteri nascondono un mondo inesplorato di cui sappiamo forse il 5%. Mi piace l’idea che davanti a noi ci sia ancora un Universo tutto da scoprire, carico di immaginazione. Il singolo “Shooting Star” che significa stella cadente, è una composizione per violoncello e loop-station ispirata a J.S Bach che rappresenta una grande fonte di ispirazione e di confronto. Questa traccia è un primo assaggio di un’esplorazione spazio-sonora che si sviluppa in 13 brani contenuti nel CD. Le stelle, oltre ad essere ambito di approfondimento scientifico-matematico, sono anche un simbolo, un’allegoria di qualcosa che sta in alto, verso cui tendere ed esprimere desiderio di assoluto. La stella è luce ed è anche guida”.

Riccardo Pes, laureato presso il Royal College of Music di Londra in violoncello, è anche compositore, attività che lo ha portato a firmare un contratto con la prestigiosa casa editrice musicale Sonzogno di Milano: “Ho sempre composto fin da piccolissimo e per me essere interprete e compositore sono due forme d’espressione della stessa creatività”.

Sarà possibile ascoltare la traccia “Shooting star” attraverso tutti i canali di streaming online come Spotify, Apple Music e altri, oltre che dal sito personale dell’artista www.riccardopes.com.

Qui sotto, la traccia audio.