Sneakers, le più cercate dell’estate 2020

Sono scarpe tra le più ricercate, da qualche anno a questa parte, da un pubblico vasto ed eterogeneo che comprende sia uomini che donne di ogni fascia di età. Le sneakers, scarpe che nascono come sportive, sono state sdoganate negli ultimi tempi al punto che il loro utilizzo va di moda anche per occasioni formali, magari in abbinamento ad un outfit elegante o sotto un vestito.

In sostanza non più soltanto scarpe per abbigliamento sportivo, motivo per il quale erano nate. La moda impone di usarne per ogni circostanza, intorno a queste scarpe è nato un vero e proprio culto che ha dato vita al termine “sneakers addicted”: anche i grandi brand della moda si sono lanciati nel business andando a proporre le loro versioni di queste scarpe. Valentino, Gucci, ma anche Levi’s fino all’immancabile New Balance, marchio di fabbrica per la produzione di sneakers.

E proprio in questi giorni c’è stata grande attesa per un evento atteso da tutti i fans delle sneakers: Levi’s e New Balance hanno reso nuovamente disponibile il modello NB1300, anche se soltanto per una giornata. Un evento figlio del successo clamoroso registrato da questo modello con un sold out in meno di 24 ore registrato qualche settimana fa.

Quello delle sneakers è un vero fanatismo

Un vero e proprio fanatismo, non soltanto una semplice moda: gli amanti delle sneakers possono essere inquadrati alla stregua di collezionisti. Alcuni di loro acquistano modelli particolari e li tengono nelle scatole, senza mai neanche indossarli.

Ma per chi invece va alla ricerca di queste scarpe per farne un utilizzo ordinario, le occasioni non mancano; soprattutto in rete, terreno divenuto ormai il preferito da parte dei tanti fruitori di sneakers che vanno alla ricerca di occasioni online. E questo è un periodo particolarmente florido da questo punto di vista, basti vedere i tanti saldi sulle sneakers da uomo che si possono trovare online.

D’altra parte si parla di una tipologia di scarpa adatta sì ad ogni situazione, ma che nasce per essere particolarmente utilizzata in estate, caratteristica che le è comunque rimasta cucita addosso. Ed allora spazio alla fantasia ed alla personalizzazione, scorrendo tra i tantissimi modelli tra i quali scegliere, alcuni anche particolarissimi e da collezione, per un look altamente personalizzato. Per la serie, a ciascuno la propria sneakers.